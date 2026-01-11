Přeskočit na obsah
Benative
11. 1. Bohdana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

V 78 letech zemřel Bob Weir, kytarista a zpěvák rockové skupiny Grateful Dead

ČTK

Ve věku 78 let v sobotu zemřel Bob Weir, kytarista, zpěvák a zakládající člen rockové skupiny Grateful Dead. S odkazem na jeho instagramovou stránku to napsala agentura AP.

FILE PHOTO: The 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles
FILE PHOTO: Bob Weir poses at the red carpet during the 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 2, 2025. REUTERS/Daniel Cole/File PhotoFoto: REUTERS
Reklama

Skupina v roce 2007 získala cenu Grammy za celoživotní dílo a v roce 2018 za nejlepší hudební film.

„S hlubokým smutkem oznamujeme úmrtí Bobbyho Weira. Zemřel pokojně, obklopen svými blízkými, poté, co statečně bojoval s rakovinou, jak to uměl jen Bobby. Bohužel podlehl problémům s plícemi,“ píše se v příspěvku.

Související

Weir se připojil ke skupině Grateful Dead, tehdy ještě jako Warlocks, v roce 1965 v San Franciscu, když mu bylo 17 let. Následujících 30 let strávil na turné se skupinou po boku svého kolegy, zpěváka a kytaristy Jerryho Garcii. Weir se podílel na skladbách jako Sugar Magnolia, One More Saturday Night a Mexicali Blues.

V dalších dekádách pak pokračoval v hraní s dalšími projekty, včetně Dead & Company, která loni v červenci odehrála sérií koncertů k 60. výročí kapely. To neušlo ani jejich fanouškům, kteří se nazývají Deadheads.

Reklama
Reklama

Po Weirově smrti zbývá už jen jediný původní člen Grateful Dead, a to 79letý bubeník Bill Kreutzmann. Garcia zemřel v roce 1995, klávesista Ron McKernan v roce 1973 a zakládající basista Phil Lesh před dvěma roky. Druhý, dnes 82letý bubeník Mickey Hart, který se k uskupení přidal v roce 1967, stále žije.

Související

„Dlouhověkost pro nás nikdy nebyla důležitá. Šířit radost prostřednictvím hudby bylo vše, co jsme kdy měli na mysli, a toho jsme dosáhli dost,“ řekl Weir, když Grateful Dead loni získali ocenění Grammy MusiCares Person of the Year udílené hudebním osobnostem podporujícím charitu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama