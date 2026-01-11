V 78 letech zemřel Bob Weir, kytarista a zpěvák rockové skupiny Grateful Dead

Ve věku 78 let v sobotu zemřel Bob Weir, kytarista, zpěvák a zakládající člen rockové skupiny Grateful Dead. S odkazem na jeho instagramovou stránku to napsala agentura AP.
Skupina v roce 2007 získala cenu Grammy za celoživotní dílo a v roce 2018 za nejlepší hudební film.
„S hlubokým smutkem oznamujeme úmrtí Bobbyho Weira. Zemřel pokojně, obklopen svými blízkými, poté, co statečně bojoval s rakovinou, jak to uměl jen Bobby. Bohužel podlehl problémům s plícemi,“ píše se v příspěvku.
Weir se připojil ke skupině Grateful Dead, tehdy ještě jako Warlocks, v roce 1965 v San Franciscu, když mu bylo 17 let. Následujících 30 let strávil na turné se skupinou po boku svého kolegy, zpěváka a kytaristy Jerryho Garcii. Weir se podílel na skladbách jako Sugar Magnolia, One More Saturday Night a Mexicali Blues.
V dalších dekádách pak pokračoval v hraní s dalšími projekty, včetně Dead & Company, která loni v červenci odehrála sérií koncertů k 60. výročí kapely. To neušlo ani jejich fanouškům, kteří se nazývají Deadheads.
Po Weirově smrti zbývá už jen jediný původní člen Grateful Dead, a to 79letý bubeník Bill Kreutzmann. Garcia zemřel v roce 1995, klávesista Ron McKernan v roce 1973 a zakládající basista Phil Lesh před dvěma roky. Druhý, dnes 82letý bubeník Mickey Hart, který se k uskupení přidal v roce 1967, stále žije.
„Dlouhověkost pro nás nikdy nebyla důležitá. Šířit radost prostřednictvím hudby bylo vše, co jsme kdy měli na mysli, a toho jsme dosáhli dost,“ řekl Weir, když Grateful Dead loni získali ocenění Grammy MusiCares Person of the Year udílené hudebním osobnostem podporujícím charitu.
