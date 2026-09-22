Úřad NASA opět zvolil snímkem dne fotografii českého astronoma

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zveřejnil jako Astronomický snímek dne opět fotografii českého autora. Snímek zachycuje mezinárodní kosmickou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Informoval o tom v úterý 22. září autor fotografie Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě. Minulý měsíc NASA zveřejnila v tomto výběru dvě fotografie českých autorů.
Snímek nazvaný Vzácné trojité seřazení: letadlo, kosmická stanice, Slunce vznikl 8. června u obce Prasek na Královéhradecku. "Tohle je jeden z mých nejraritnějších záznamů, jaký jsem kdy pořídil," uvedl Horálek na facebooku. Šance na zachycení letadla a kosmické stanice před kotoučem Slunce je podle něj menší než 1:30 milionům a řádově se přibližuje výhře v Eurojackpotu. Přelet kosmické stanice před Sluncem trval 0,66 sekundy. Že se v tak krátkém čase objeví i silueta cvičného letounu L-39 Skyfox, Horálek nečekal.
Horálek minulý týden uspěl i se svým snímkem měsíčního zakrytí Venuše v soutěži Astrofotograf roku.
V srpnu NASA vybral snímkem dne fotografii Jakuba Kuřáka Perseidy z Persea a fotografii astronoma Jakuba Koukala z Hvězdárny ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku, který ji nazval Většinou Perseidy.
Astronomický snímek dne (Astronomy Picture of the Day - APOD) vyhlašuje NASA od roku 1995. Je jedním z nejuznávanějších ocenění svého typu po celém světě. Průvodní texty jsou překládány do 23 světových jazyků včetně češtiny.
V minulosti z českých fotografů ve výběru uspěli například Pavel Gabzdyl, Lukáš Veselý, Pavel Spurný, Miloslav Druckmüller, Pavel a Roman Cagašovi nebo Jaroslav Fous. Horálek měl od roku 2014 fotografii v prestižním výběru více než padesátkrát. Další informace lze najít na webu České astronomické společnosti.
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