Universal koupil nezávislé vydavatelství. Prodal jsem akcie, ne duši, říká šéf

Největší světové hudební vydavatelství Universal Music Group koupilo významný evropský nezávislý label Pias, na kterém začínaly kapely jako The Young Gods nebo Mogwai.

O akvizici informoval server Pitchfork.com. Podle něj Universal už roku 2022 získal v belgické firmě firmě 49 procentní podíl. Nyní se stal novým majoritním vlastníkem poté, co mu zakladatelé Kenny Gates a Michel Lambot prodali i zbytek akcií. Gates ve funkci ředitele zůstane. "Prodal jsem akcie, ne duši," říká.

Cena transakce, kterou deník Frankfurter Allgemeine Zeitung označuje za "zlomovou" pro svět nezávislé hudby, není známá.

Pias vznikl roku 1983 v Bruselu. Hudbu vydává na vlastních značkách Different Recordings, Harmonia Mundi, World Village nebo Play It Again Sam, jehož akronym dal vzniknout právě názvu Pias. Kromě toho firma skrze samostatně vyčleněnou společnost Integral Music zprostředkovává fyzickou i digitální distribuci a poskytuje marketingové služby více než stovce partnerských labelů jako Mute, Transgressive, 4AD, Rough Trade, XL, ACT, Real World Records, Ninja Tune nebo ATO. Na nich svou tvorbu zveřejňují i hvězdy jako Nick Cave s kapelou The Bad Seeds, Radiohead, Fontaines D.C. nebo Peter Gabriel.

Také tuto servisní složku nyní získal Universal. Jako první oznámil, že ji sloučí s oddělením, které má na starosti podobnou činnost v jiné jeho firmě Virgin Music Group, doplňuje web Billboard.com. Na dotaz, zda bude integrace znamenat zrušení některých pracovních míst, firma webu neodpověděla.

Zakladatel Piasu Kenny Gates se nově stane členem správní rady a poradní skupiny Virgin Music Group.

"Od roku 2021, kdy jsme s ní uzavřeli strategické partnerství, nás Universal Music Group podporovala a skutečně naší nabídce přidala na hodnotě. Dosavadní spolupráce byla plodná, přátelská a naplnila všechna očekávání," uvedl Gates.

Slibuje, že pro partnery Piasu se nic nezmění. Prodej akcií Universalu označuje za "pragmatické" rozhodnutí.

"Kennyho a Michela znám od 80. let, kdy jsme všichni uzavírali smlouvy s kapelami z tehdy nově vznikajících evropských scén," říká Lucian Grainge, předseda představenstva a výkonný ředitel Universal Music Group. "Od té doby z Piasu vybudovali jedno z nejautentičtějších a nejlepších nezávislých vydavatelství. Právě díky těmto kvalitám si jich nejen vážím osobně, ale skvěle zapadnou do podnikatelské a kreativní kultury Universalu," dodává.

Universal Music Group je největší nahrávací společnost na světě, společně se Sony Music Group a Warner Music Group tvoří takzvanou velkou trojku firem s dominantním postavením na trhu. Universalu patří značky Blue Note Records, Decca, Deutsche Grammophon, EMI, Interscope, Island, Polydor nebo Republic Records.

V roce 2021 vstoupil Universal na amsterdamskou burzu s tržní kapitalizací téměř 46 miliard eur. Od roku 1994 firma působí také v Česku a na Slovensku.