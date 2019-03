Zemřel Luke Perry, hvězdě seriálu Beverly Hills 90210 bylo 52 let

Luke Perry, kterého proslavil v 90. letech seriál Beverly Hills 90210, zemřel. Herec byl v minulém týdnu hospitalizovaný kvůli těžké mozkové mrtvici, následkům nakonec v pondělí podlehl. Hercův mluvčí médiím sdělil, že s Perrym při jeho odchodu byla v kalifornské nemocnici rodina a přátelé.

Rodák z Ohia vystřídal mnoho zaměstnání, než se uchytil u filmu. Hlavní roli si vyzkoušel ve filmu Osm sekund, kde hrál jezdce rodea, na kterou trénoval 18 měsíců a dokonce ho i spoluprodukoval.

V poslední době účinkoval spíše v televizních seriálech, například v seriálech Oz (2001-2002), Jeremiah (2002-2004), Windfall (2006), John ze Cincinnati (2007) či Tělo jako důkaz (2012-2013).

Zpráva o Perrym úmrtí, o kterém píše například zpravodajský web BBC, přichází jen pár dní poté, co producenti oznámili, že se Beverly Hills 90210 vrátí na obrazovky. Zahrát by si v něm měli všichni představitelé slavného seriálu z 90. let kromě herečky Dohertyové. Ta Perrymu minulý týden popřála na Instagramu brzké uzdravení. Sama Shannen Dohertyová prodělala před třemi lety rakovinu.

Video: Beverly Hills 90210 před třiceti lety a teď