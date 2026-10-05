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Výtvarné umění

Znovu se vybírá šéf Národní galerie. Uchazeče zhodnotí komise mezinárodních odborníků

ČTK
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Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové řízení na generálního ředitele nebo ředitelku Národní galerie Praha (NGP). Informovalo o tom v pondělí 5. října na svém facebooku. Přihlášky včetně koncepcí uchazečů na šest let přijímá do 5. listopadu. Hodnotit je bude komise složená z mezinárodních odborníků.

Národní galerie
Národní galerie Praha je státní organizace spravující největší sbírku výtvarného umění v Česku. Nyní se hledá její nový generální ředitel nebo ředitelka.Foto: Aktuálně.cz – Chmee2/ licence CC-BY-SA
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Výběrové řízení je po odvolání bývalé ředitelky NGP Alicji Knastové letos druhé, první ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) zrušil začátkem července.

NGP podle ministerstva čekají v příštích letech zásadní investice a změny. Patří mezi ně výstavba nového depozitáře v Jinonicích, příprava rekonstrukce Veletržního paláce, možná nová výstavní budova i modernizace dalších objektů.

"Nové vedení přitom musí řešit také financování instituce, rozvoj sbírek, výstavní program, digitalizaci nebo personální stabilitu. Hledáme proto zkušeného lídra s odbornou autoritou, manažerskými schopnostmi a mezinárodním rozhledem, který dokáže tyto úkoly propojit s dlouhodobým rozvojem Národní galerie a posílit její postavení mezi významnými evropskými galerijními institucemi," uvedl úřad.

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Klempíř se při přípravě nového výběru setkal se všemi třemi finalisty prvního zrušeného řízení. Navštívil postupně ředitele Alšovy jihočeské galerie Aleše Seiferta, ředitele Galerie výtvarného umění v Chebu Marcela Fišera i NGP, kterou z ministrova pověření od odchodu Knastové řídí Olga Knotková, jinak šéfka Sbírky starého umění. Klempíř všechny vyzval k účasti v opakovaném výběru.

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Ministerstvo sestavilo výběrovou komisi s mezinárodními zvučnými jmény. Jejími členy budou například ředitel Muzea Leopoldových ve Vídni Hans-Peter Wipplinger, dlouholetý ředitel pařížské Galerie Louis Carré & Cie Patrick Bongers nebo hudební skladatel a pedagog, někdejší kandidát na prezidenta Vladimír Franz. Další jména členů komise ministerstvo teprve zveřejní.

Nový výběr bude dvoukolový. Předložená koncepce se podle sdělení resortu musí věnovat investicím, správě a rozvoji sbírek, výstavní činnosti, mezinárodnímu rozvoji, návštěvníkům a veřejným službám, ekonomice a řízení organizace a lidských zdrojů. Podle resortu musí být od začátku jasné, co chce nové vedení skutečně změnit a v jakém pořadí.

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Podrobnosti k novému výběru má dnes ministerstvo zveřejnit na webu. Klempíř dříve řekl, že nového šéfa NGP chce vybrat do konce roku. Zrušení prvního výběrového řízení kritizovaly například odbory NGP. Galerie podle Klempíře potřebuje výraznější odborný rozvoj a jasnou ambici posunu mezi přední evropské instituce, podle odborníků ale čelí dlouhodobému podfinancování.

NGP si letos připomíná 230 let od svého založení.

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