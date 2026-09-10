Známý fotograf Karel Cudlín vystavil snímky Václava Havla od roku 1989

Pod názvem Hrad H vystavila pražská Leica Gallery Prague fotografie, které pořídil Karel Cudlín jako jeden z oficiálních fotografů prezidentské kanceláře. Na Hradě dřívější fotoreportér působil mezi lety 1996 a 2003, fotografoval mj. oficiální schůzky tehdejšího prezidenta Václava Havla. Výstava ukazuje rovněž jeho snímky z let 1989 a 1990 i některé dopisy, které prezident dostával od občanů.
Záměrem bylo ukázat méně oficiální snímky, řekl ve čtvrtek 10. září Karel Cudlín novinářům při prohlídce výstavy.
Veřejnost ji může vidět od 11. září do 11. listopadu. Výstava podle Cudlína představuje poctu Havlovi k jeho nedožitým 90. narozeninám. Název Hrad H, s nímž přišla autorka výstavy Eva Papoušková, označil za výstižný, přitom trochu kafkovský.
Na výstavě nechybějí snímky Havla s Olgou Havlovou, dalajlámou, mnoha státníky, s Dagmar Havlovou, mezi lidmi, při chvílích odpočinku. Vévodí jí méně známý Havlův portrét. Cudlínovy fotografie podle Papouškové dokumentují dění okolo Havla s veškerou vážností, zároveň s citem pro kouzlo okamžiku a smyslem pro absurdno.
Jeden ze snímků z roku 1999 ukazuje Havla v prázdném Vladislavském sále. Na připomínku desátého výročí sametové revoluce tam 17. listopadu dorazili světoví politici jako George H. W. Bush, Michail Gorbačov či Helmut Kohl. Havel jim předal zpravidla nejvyšší státní vyznamenání, vše ale nejprve chystal sám. "Sám si to režíroval, měl představu, jak by ty věci měly vypadat. Přinesl si to z divadla," uvedl Cudlín.
Poprvé Havla fotografoval v červnu 1989 na Bratislavské lyře. Vystoupila na ní americká písničkářka Joan Baezová, přivítala Havla propuštěného z vězení a koncert byl předčasně ukončen. Jiné snímky ukazují Havla po prvním zvolení československým prezidentem mezi lidmi při výjezdech do krajů, které Cudlín pořídil coby fotoreportér například časopisu Mladý svět. Později se stal jedním z Havlových oficiálních fotografů. Výstava končí Havlovým státním pohřbem z roku 2011.
Cudlín patří k předním tuzemským fotografům, jeho tvorba má mezinárodní přesah. Věnoval se mnoha cyklům se sociálními a zdravotními tématy, v poslední době zaujal také snímky železničního mostu pod Vyšehradem.
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