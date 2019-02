Uprchli před nacisty, prosluli v Londýně. Výstava připomíná textil a módu Ascherových

Příběh a dílo českého textilníka Ziky Aschera a jeho ženy Lídy představuje nová výstava Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Čeští rodáci sice v Londýně založili úspěšnou firmu, jež dodávala látky nejslavnějším světovým módním domům, v rodné zemi však byli zapomenuti. Přehlídku, která to chce napravit, lze navštívit od tohoto pátku, potrvá do 15. září.

Podle kurátorky Konstantiny Hlaváčkové výstava mapuje celoživotní dílo a odkaz Ziky Aschera, narozeného roku 1910, a jeho manželky Lídy, která na svět přišla o tři roky později.

Přípravy začaly již roku 2011, s kurátorkou Hlaváčkovou spolupracovali Ascherův syn Peter a jeho manželka Robin, kteří žijí v USA. "Vždy jsem měl tu myšlenku, že Praha by měla vidět, čeho rodiče docílili. Dnes je ten velký moment," říká Peter Ascher.

Jeho rodiče těsně před okupací Československa nacisty odjeli na svatební cestu do Norska a zpět do vlasti se už nevrátili. Usadili se v Londýně, Zika Ascher narukoval do armády, již roku 1942 ale s manželkou založil firmu na potisk látek určených pro výrobu dámských oděvů.

Čerpali mimo jiné z tradice Československa, které mělo před válkou vysoce rozvinutou textilní výrobu a rozsáhlou obchodní síť. Obchod Ascherových s hedvábnými látkami byl od roku 1933 nedaleko Václavského náměstí v Praze.

V Londýně Ascherovi oslovovali významné umělce, například Henriho Matisse, Henryho Moorea, Alexandera Caldera nebo Cecila Beatona.

Ze spolupráce - která mnohdy přerostla v přátelství, jak dokládá zachovaná korespondence - vznikly například ikonické šátky Ascher Squares. Ty se staly světovým bestsellerem, objevovaly se v časopisech jako Vogue a Harper’s Bazaar a po válce, roku 1947, byly vystaveny rovněž v pražském Mánesu.

"Neexistoval žádný významný módní časopis, který by neprezentoval Ascherovu produkci," upozorňují organizátoři výstavy.

Klienty Ascherových byly nejslavnější módní domy jako Dior, Balenciaga, Lanvin, Yves Saint Laurent nebo Fabiani.

Zika Ascher měl v oblasti textilních materiálů pověst inovátora. "Zval studenty do své dílny a dával jim možnost vzít si vzory látek, aby je použili v rámci svých přehlídek. Tímto způsobem Zika zjišťoval názor mladých lidí na módu a zároveň měl možnost podílet se na budoucnosti britské módy," upřesňuje Robin Ascherová.

Lída Ascherová zemřela v Londýně roku 1983, Zika odešel o devět let později.

Původní látky firmy Ascher byly nyní poskytnuty také studentům z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Jejich modely budou představeny na přehlídce uspořádané u příležitosti současné výstavy.

Většina exponátů byla na výstavu v Uměleckoprůmyslovém museu zapůjčena z archivu rodiny Ascherových. Oděvy dále poskytly umělecká galerie v severoanglickém Manchesteru, londýnské Muzeum královny Viktorie a prince Alberta nebo francouzské Matissovo muzeum v Le Cateau-Cambrésis.

U příležitosti výstavy nyní nakladatelství Slovart vydává reprezentativní publikaci v české i anglické verzi. A Česká televize o životním příběhu manželů Ascherových připravuje dokumentární film, který by měl mít premiéru letos v září.

(Další fotografie si lze prohlédnout v galerii nahoře u článku.)