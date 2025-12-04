Výtvarné umění

Zemřel výtvarník Theodor Pištěk. Podílel se na filmech Amadeus i Markéta Lazarová

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Ve věku 93 let ve středu 3. prosince zemřel malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk. Ve čtvrtek to sdělila rodina.
Český malíř, kostýmní výtvarník, scénograf a také automobilový závodník zemřel 3. prosince 2025.
Český malíř, kostýmní výtvarník, scénograf a také automobilový závodník zemřel 3. prosince 2025. | Foto: Štěpánka Stein a Salim Issa

Za kostýmy k filmu Amadeus Miloše Formana získal Pištěk v roce 1985 americkou cenu Oscar. Spolupráce s ním mu vynesla i Césara za Valmonta (1990). S Formanem natočil i film Lid versus Larry Flynt (1996).

Theodor Pištěk byl pokračovatelem uměleckého rodu. Jeho otcem byl ve své době velmi populární herec stejného jména, dědeček Pištěk byl hudebník a divadelník. Matkou Theodora Pištěka byla herečka Marie Ženíšková.

Pištěk absolvoval Akademii výtvarných umění v roce 1958. Mezi jeho spolužáky patřili Jan Koblasa, Karel Nepraš nebo Hugo Demartini. Seznámil se rovněž s výtvarným kritikem a teoretikem Jindřichem Chalupeckým.

Související

Pištěk: Constanze z Amadea jsem málem přizabil, vytrhala nitě z rokokových paraplátek

Theodor Pištěk, 2014

Účastnil se výstav Klubu konkrétistů a podílel se na filmech Františka Vláčila. Byl kostýmním výtvarníkem u filmů Markéta Lazarová a Údolí včel. Největší úspěch znamenala Pištěkova spolupráce s režisérem Milošem Formanem na filmech Amadeus a Valmont.

Po sametové revoluci Theodor Pištěk na objednávku kanceláře prezidenta Václava Havla navrhl nové uniformy Hradní stráže a postavil motocyklový doprovod prezidenta z profesionálních závodníků. Havel v roce 2000 Pištěka vyznamenal medailí za zásluhy 1. stupně. Je rovněž nositelem Českého lva za dlouholetý umělecký přínos, za přínos světové kinematografii obdržel od karlovarského filmového festivalu Křišťálový glóbus.

 
Mohlo by vás zajímat

Kostýmní mág Theodor Pištěk navrhl uniformy Hradní stráže a získal Oscara

Kostýmní mág Theodor Pištěk navrhl uniformy Hradní stráže a získal Oscara

Muzeum Prahy otevře unikátní digitální expozicí. Vychází z velmi cenného exponátu

Muzeum Prahy otevře unikátní digitální expozicí. Vychází z velmi cenného exponátu

Muchova plastika Příroda se v Praze vydražila za rekordních 18 milionů korun

Muchova plastika Příroda se v Praze vydražila za rekordních 18 milionů korun

Nestvůry a symboly Hieronyma Bosche: Proč jeho díla stále vzbuzují otázky?

Nestvůry a symboly Hieronyma Bosche: Proč jeho díla stále vzbuzují otázky?
umění kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah film Theodor Pištěk úmrtí

Právě se děje

před 12 minutami
Na tohle se nikdo nechce koukat. Pomozme sudím jako v NHL, burcují experti

Na tohle se nikdo nechce koukat. Pomozme sudím jako v NHL, burcují experti

Podívejte se na novou epizodu hokejového podcastu Bago.
před 16 minutami
Za vraždu muže v Teplicích poslal ústecký soud cizince na 14 let do vězení

Za vraždu muže v Teplicích poslal ústecký soud cizince na 14 let do vězení

Obžalovaný se hájil tím, že úmyslně střílel pouze jednou, protože měl strach, poté se mu zasekla zbraň a vystřelil omylem.
před 23 minutami
FBI zadržela člověka podezřelého z umístění bomb v předvečer útoku na Kapitol

FBI zadržela člověka podezřelého z umístění bomb v předvečer útoku na Kapitol

Žádná z bomb nevybuchla, k jedné z nich se ale na vzdálenost jednotek metrů přiblížila tehdejší zvolená americká viceprezidentka Kamala Harrisová.
před 29 minutami
"Ruská prohra není žádoucí." Belgický premiér ostře odmítl klíčovou pomoc Ukrajině

"Ruská prohra není žádoucí." Belgický premiér ostře odmítl klíčovou pomoc Ukrajině

De Wever zabavení ruských fondů označil za bezprecedentní „krádež“ a varoval, že porážka Ruska je podle něj „iluze“.
Aktualizováno před 36 minutami
"Donbas převezmeme buď vojensky, nebo jinak." Putin řekl, co odmítá na mírovém plánu

ŽIVĚ
"Donbas převezmeme buď vojensky, nebo jinak." Putin řekl, co odmítá na mírovém plánu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 40 minutami
Nevysvětlitelně zbohatli. Šéfka finanční správy spočítala, kolik dluží na daních
39:36

Nevysvětlitelně zbohatli. Šéfka finanční správy spočítala, kolik dluží na daních

Naše možnosti jsou omezené, ale brzo budeme rychlejší, říká Simona Hornochová na adresu Čechů, jejichž majetek neodpovídá příjmům.
před 57 minutami
Cracky, cheaty, vypalovačky. Krotitelé bossů vzpomínají, jak se „pirátilo“ za mlada
59:15

Cracky, cheaty, vypalovačky. Krotitelé bossů vzpomínají, jak se „pirátilo“ za mlada

Jak jsme pirátili hry, co nás trestalo a proč už se do toho dnes vlastně nikomu nechce.
Další zprávy