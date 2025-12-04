Zemřel výtvarník Theodor Pištěk. Podílel se na filmech Amadeus i Markéta Lazarová

Za kostýmy k filmu Amadeus Miloše Formana získal Pištěk v roce 1985 americkou cenu Oscar. Spolupráce s ním mu vynesla i Césara za Valmonta (1990). S Formanem natočil i film Lid versus Larry Flynt (1996).
Theodor Pištěk byl pokračovatelem uměleckého rodu. Jeho otcem byl ve své době velmi populární herec stejného jména, dědeček Pištěk byl hudebník a divadelník. Matkou Theodora Pištěka byla herečka Marie Ženíšková.
Pištěk absolvoval Akademii výtvarných umění v roce 1958. Mezi jeho spolužáky patřili Jan Koblasa, Karel Nepraš nebo Hugo Demartini. Seznámil se rovněž s výtvarným kritikem a teoretikem Jindřichem Chalupeckým.
Účastnil se výstav Klubu konkrétistů a podílel se na filmech Františka Vláčila. Byl kostýmním výtvarníkem u filmů Markéta Lazarová a Údolí včel. Největší úspěch znamenala Pištěkova spolupráce s režisérem Milošem Formanem na filmech Amadeus a Valmont.
Po sametové revoluci Theodor Pištěk na objednávku kanceláře prezidenta Václava Havla navrhl nové uniformy Hradní stráže a postavil motocyklový doprovod prezidenta z profesionálních závodníků. Havel v roce 2000 Pištěka vyznamenal medailí za zásluhy 1. stupně. Je rovněž nositelem Českého lva za dlouholetý umělecký přínos, za přínos světové kinematografii obdržel od karlovarského filmového festivalu Křišťálový glóbus.