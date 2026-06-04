"Zemřela na následky smutku." Odešla francouzsko-íránská kreslířka Marjane Satrapiová

Ve věku 56 let zemřela francouzsko-íránská kreslířka a režisérka Marjane Satrapiová. Její animovaný debut Persepolis získal nominaci na Oscara.
O úmrtí umělkyně s odkazem na její okolí ve čtvrtek informovala agentura AFP. Satrapiová se proslavila zejména svým režijním animovaným debutem Persepolis z roku 2007, který byl natočen podle jejího stejnojmenného komiksu. Za film dostala na filmovém festivalu v Cannes cenu poroty a vysloužila si i nominaci na Oscara.
"Marjane Satrapiová zemřela na následky smutku něco málo přes rok po smrti Mattiase Ripy, svého manžela a lásky svého života," stojí v prohlášení jejích blízkých, které zaslali agentuře AFP. Producent, herec a scenárista Mattias Ripa zemřel 8. dubna 2025.
Satrapiová pocházela z moderně a levicově orientované íránské rodiny, její prapradědeček byl v letech 1848 až 1896 perským šáhem. Po odchodu do Francie vystudovala ve Štrasburku Vysokou školu užitého umění a následně žila v Paříži, kde přispívala do časopisů a novin. V roce 2006 získala francouzské občanství.
V komiksu a následně i filmu Persepolis popsala krušné dětství strávené v Teheránu v době islámské revoluce, války s Irákem a následné dospívání na francouzském gymnáziu ve Vídni, odkud se vrátila do vlasti. S humorem znázornila rozdílné vnímání kultury ve dvou různých světech. Přesto poslední pokus sžít se s režimem, který nemá pochopení pro osobnost jejího typu a navíc pro ženu, potvrdil její definitivní odchod do Francie. Íránská vláda tehdejšího prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda film odsoudila jako "islamofobní" a "protiíránský". Cenzurovaná verze byla nicméně v Íránu promítána.
V minulém roce Satrapiová, dlouhodobá odpůrkyně současného režimu v Teheránu, odmítla francouzský Řád čestné legie, aby odsoudila "pokrytecký postoj Francie vůči Íránu", který v té době zažíval novou vlnu represí. Tehdy vyjádřila lítost nad tím, že "mladým Íráncům toužícím po svobodě, disidentům a umělcům jsou odepírána víza". Upřesnila také, že odmítnutí řádu nebylo namířeno proti Francii, kterou označila za svou vlast.
V Česku vydalo komiks Persepolis nakladatelství BB Art - první díl v roce 2006 a druhý o rok později. Animovaná adaptace komiksu Persepolis získala také hlavní cenu AniFestu v Třeboni. Satrapiová režírovala i komediální drama Kuře na švestkách (2011) natočené podle její stejnojmenné knihy či krvavou psychoromanci Hlasy (2014). Je také autorkou dětské knihy Strašidla se bojí měsíce.
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