Zapaloval ohně, pracoval s otisky vík od kanálů. Zemřel umělec Olaf Hanel

Byl členem Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, vytvořil obaly alb skupiny The Plastic People of the Universe. Ve věku 79 let tento čtvrtek zemřel výtvarník a kurátor Olaf Hanel, významný představitel akčního i konceptuálního umění 60. a 70. let minulého století. Jako signatáře Charty 77 jej komunistická Státní bezpečnost roku 1979 donutila k emigraci v rámci akce Asanace.

O úmrtí v pátek informovaly Divadelní noviny, na sociálních sítích ho potvrdilo pražské Museum Kampa, kde měl umělec na přelomu loňského a letošního roku výstavu. "Olaf Hanel se pohyboval na hranici mezi životem, spontánní zábavou a uměním s taneční lehkostí," uvedlo muzeum. Olaf Hanel se narodil roku 1943 v Praze, vyrostl ve Světlé nad Sázavou. Vysočina se stala dějištěm mnoha jeho land-artových akcí. Už jako student se setkal s kreslířem Janem Steklíkem a sochařem Karlem Neprašem, "řediteli" Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu. Od počátku tak pobýval v okruhu tohoto neformálního avantgardního společenství mladých výtvarníků, literátů, filozofů i hudebníků. Od roku 1963 se scházeli v pivnici U Křižíků ve stejnojmenné pražské ulici. Související Pravda a láska zvítězí. Havlův výrok vizuálně ztvárnil Jiří David V letech 1967 až 1971 vedl Hanel galerii v Havlíčkově Brodě, než byl za normalizace propuštěn. "Vytáhli mě z učitelství, potřebovali, aby někdo vedl galerii, protože odtamtud soudruzi vyhodili Honzu Ambrože. V bláhové naději si vybrali mě, že jsem mladý a nechám si poradit, jenže s nástupem normalizace vyhodili i mě, prý jsem podle nich zakládal buňku kontrarevoluce," vzpomínal pro Paměť národa. Po kádrových čistkách pracoval jako snímač u filmu nebo topič v dětské léčebně. Podepsal Chartu 77, v rámci akce Asanace pod nátlakem emigroval přes Rakousko do Kanady. Jeho dočasným útočištěm i přístřeším se stalo nejprve městečko Sherbrooke, později se přestěhoval do Montréalu a Toronta. Dohromady žil v Kanadě 12 let, vyučil se tam tiskařem a nějaký čas pracoval pro exilové nakladatelství Sixty-Eight Publishers spisovatelů Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého. "Nerada uváděla, že mě zaměstnává, ale zkusila to. Jednou se mi podařilo, že jsem špatně vytiskl článek, v němž jsem Škvoreckému uřízl hlavu, za co mě taky vyhodila. Tím skončila moje krátká kariéra tiskaře," řekl Paměti národa. Domů se vrátil v roce 1991, stal se kurátorem Českého muzea výtvarných umění v Praze. Poslední roky žil v Lysé nad Labem. Hanel samostatně vystavoval od roku 1969. Zprvu byl autorem kreslených vtipů, pak vymýšlel a uskutečňoval performance pro společenství okolo Křižovnické školy, kde měl funkci "vedoucího cestovní kanceláře". Najal tedy třeba autobus a zorganizoval několik výprav. Související Intelektuál mezi architekty. Výstava ukazuje, jak Pleskot změnil Ostravu i Litomyšl Deklarovaným posláním vlasteneckých výletů k pramenům Vltavy a na Blaník bylo probudit mytické blanické rytíře a vdechnout sílu kultům českého národa. Při ohnivé land-artové akci nazvané Pocta jarním hvězdám v lomu u Světlé nad Sázavou například Hanel zapálil 120 ohňů s cílem okopírovat konstelaci jarní oblohy a vytvořit ohnivou stopou obkroužené území, jež mělo být jakousi dočasnou autonomní zónou pro všechny zúčastněné. Až dadaistická hravost a sklon k absurditě stolních společností jako té od Křižovníků bylo v době normalizace jednou z forem zábavy. "Všechno to dějství bylo svým způsobem od začátku až do konce mystifikace. Organizoval jsem autobusové zájezdy například k pramenům Vltavy nebo na Blaník, kde Sen noci svatojánské band hrál blanickým rytířům do ouška," říkal Hanel o hudebním tělesu poskládaném kolem Karla Nepraše. Olaf Hanel pracoval s náhodou, některé práce jsou skutečnými záznamy akcí, jiné jejich mystifikačními rekonstrukcemi. Rád používal kov a různé domácí předměty: pastičky, náprstky, kyblíky, zahradní pletivo. Z nich akumuloval nekonečné sloupy, spojnice mezi nebem a zemí, nebo vyráběl kufry plné prázdna. Ve Francii pracoval s otisky vík od kanálů. Obrazy s motivy kruhu maloval akrylem na plátně nebo na látce či ubrusu. Poselství pro příští generace, performance Olafa Hanela z roku 1974. | Foto: archiv Paměti národa Během let strávených v exilu vytvořil několik obalů alb skupiny The Plastic People of the Universe. Mezi roky 2004 a 2012 vytvořil výpravu pro koncerty skupiny Plastic People v pražském Divadle Archa zvané Pašijové hry velikonoční. Výstava Hanelových děl, kterou vloni v prosinci uspořádalo Museum Kampa, připomínala jeho performance, tvorbu v emigraci i kresby, obrazy a objekty vytvořené po návratu do Čech. Na nádvoří Musea Kampa se nacházely dva Hanelovy monumentální drátěné objekty.