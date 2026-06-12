Zemřel britský malíř a ikona pop-artu David Hockney. Bylo mu 88 let

Ve čtvrtek 11. června v Londýně zemřel britský malíř David Hockney, který významně přispěl k pop-artovému uměleckému hnutí 60. let 20. století. Je považován za jednoho z nejvlivnějších britských umělců minulého století. Odešel ve věku 88 let. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na jeho agenturu.
Hockneyho obrazy bazénů v Los Angeles, v nichž se zrcadlí kalifornské slunce, se staly ikonami umění minulého století.
"Zemřel pokojně doma 11. června 2026, měsíc před svými 89. narozeninami," uvedla v tiskové zprávě Erica Boltonová, šéfka agentury, která umělce zastupovala.
David Hockney se narodil 9. července 1937 v britském Bradfordu v chudé rodině, většinu života však prožil v jižní Kalifornii, kde se jeho hlavním motivem staly prosluněné scenérie. Jeho tvorba z této doby byla inspirována bohatstvím a blahobytem barevné Kalifornie, proslavily ho i série plaveckých bazénů nebo zavlažovačů na trávu. V pozdějších letech se vrátil do Evropy, kde našel novou inspiraci v zalesněných kopcích svého rodného hrabství Yorkshire a v polích a lesích francouzské Normandie, připomíná agentura AP.
Stal se jedním z nejoblíbenějších britských umělců a jeho díla se na aukcích prodávají za rekordní ceny. V listopadu 2018 byl jeho obraz nazvaný Portrét umělce (Bazén se dvěma postavami) prodán v newyorské aukci za 90,3 milionu dolarů (dnešních 1,9 miliardy Kč), a stal se tak tehdy nejdražším dílem žijícího umělce prodaným v dražbě.
"Popularita a nadčasovost umění Davida Hockneyho, přes všechny jeho proměny a neúnavně vynalézavé experimenty, ve skutečnosti nejsou žádnou záhadou. Jeho dílo obdivují - ani milují není příliš silné slovo - miliony lidí po celém světě, kteří se na ně jen hrnou, protože v něm spatřují předpoklad potěšení," napsal historik Simon Schama v eseji k Hockneyho výstavě v Paříži v roce 2025.
David Hockney vyráběl tisky, portréty přátel a scénické návrhy pro Royal Court Theatre a Metropolitní operu v New Yorku. Narodil se se synestezií (viděl synestetické barvy v reakci na hudební podněty). Nezobrazoval je však ve svých obrazech nebo fotografických předlohách, ale užíval je jako základní princip v plánech na kulisy pro balet a operu. Používal barvy, které viděl právě při poslechu hraných skladeb.
Mnoho z jeho prací je uloženo v Salts Mill ve městě Saltaire, nedaleko jeho rodného města Bradford. Jeho díla jsou umístěna v několika veřejných a soukromých sbírkách po celém světě.
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