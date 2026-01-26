Zemřel Boris Jirků. Malíři, sochaři, ilustrátorovi a pedagogovi bylo 70 let

Ve věku sedmdesáti let zemřel malíř, sochař, ilustrátor a pedagog Boris Jirků. Jeho úmrtí v pondělí potvrdila mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Andrea Čandová. Jirků tam působil na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Práce Jirků je možné nyní v Plzni vidět například v univerzitní Galerii Ladislava Sutnara, kde je od poloviny ledna výstava Čtyři v obraze a jeden ve vaně.
Jirků se věnoval volné kresbě, malbě, grafice, ilustraci, dřevěné i kovové plastice a výtvarným realizacím v architektuře. Jeho dílo je zastoupeno v předních českých i zahraničních sbírkách. Zúčastnil se několika desítek kolektivních výstav v ČR i v zahraničí.
Zprávu o umělcově úmrtí potvrdila také mluvčí fakulty Monika Bechná. Jirků byl podle ní aktivním pedagogem, učil figurální kresbu a malbu. "Dokonce teď má spolu s kolegy aktuální výstavu v Galerii Ladislava Sutnara v centru Plzně," uvedla Bechná.
Výstava začala 14. ledna, představuje pět výrazných osobností Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, které stály u počátků fakulty, nebo se k nim následně brzy připojily. "Jsou to umělci, kteří dlouhodobě formují podobu školy, její pedagogický i tvůrčí charakter - Mikoláš Axmann, Boris Jirků, Karel Míšek, Josef Mištera a Benedikt Tolar. Ačkoliv se jejich tvorba liší výrazem, technikou i zaměřením, spojuje je zásadní vliv na vývoj fakulty i české výtvarné scény," uvedla galerie.
Boris Jirků se narodil 10. dubna 1955 ve Zlíně. V letech 1970 až 1974 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a v letech 1974 až 1980 Akademii výtvarných umění v Praze. Už při studiu na AVU získal za diplomovou práci volné ilustrace na téma Gabriela Garcíi Márqueze cenu akademie.
Od roku 1991 učil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, 17 let vedl výuku figurální kresby a malby, krátce působil i jako rektor. Vedle Plzně působil v poslední době i jako vedoucí a garant doktorandského a magisterského programu na Fakultě výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici na Slovensku.
Jirků byl zakladatelem a vůdčí osobností mezinárodního projektu Figurama, který každoročně na výstavách představuje nejlepší figurální kresby a malby studentů evropských univerzit. Doprovázejí je katalogy, workshopy, přednášky a výstavy pedagogů.
