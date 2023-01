Její nejslavnější budově hrozí demolice. Architektka ještě po osmdesátce maluje

Volební účast v dodatečných nebo opakovaných komunálních volbách, které se v sobotu konaly ve 12 obcích v ČR, dosáhla 61,3 procenta. Nejvyšší zájem byl o hlasování v obci Moldava na Teplicku, kde k němu přišlo 90,43 procenta voličů. Informoval o tom na webu Český statistický úřad (ČSÚ). Podle něj výsledky z posledního okrsku statistici zpracovali v noci na neděli půl hodiny po půlnoci. V pondělí ráno výsledky projedná Státní volební komise a po jejich schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

V Moldavě zvítězilo uskupení starostky Lenky Novákové (Otevřeně ke všem). Obecní úřad vyškrtl ze seznamu voličů tentokrát 38 lidí, kteří podle něj mají v krušnohorské obci jen formální bydliště, ale fakticky tam nežijí. Řada z nich do volební místnosti přišla a s rozhořčením odcházela poté, co jí volební komise neumožnila vhodit hlas do urny.

V sobotu volili obyvatelé v obcích Rokytovec, Třebsko a Želízy ve Středočeském kraji, Nevězice v Jihočeském kraji, Buková, Cebív a Trokavec v Plzeňském kraji, Moldava v Ústeckém kraji, Ohařice v Královéhradeckém kraji, Všeradov v Pardubickém kraji, Břežany v Jihomoravském kraji a Lišná v Olomouckém kraji. O 82 mandátů se tam ucházelo 188 platných kandidátů, uvedl ČSÚ.