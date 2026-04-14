Záznam neustále zpochybňovaného „já“. Jiří Petrbok vystaví v DOX své autoportréty

V Centru současného umění DOX bude možné od 23. dubna navštívit výstavu Jiřího Petrboka s názvem Deník pacienta. Zaměří se na téma autoportrétu a představí umělcovu tvorbu od 90. let po současnost jako souvislý záznam proměnlivého, neustále zpochybňovaného „já“.
Autoportrét u umělce neslouží k potvrzení identity ani k její stabilizaci, ale stává se prostorem proměny, maskování, ironie i obrany. V obrazech se subjekt objevuje jako hybrid, role, znak nebo tělo vystavené tlaku okolního světa.
Název výstavy neodkazuje pouze k nemoci, ale k širší zkušenosti člověka, který je vystaven působení institucí, společenských očekávání, symbolů i vlastního těla. „Pacient“ je zde ten, na koho svět doléhá, ale kdo si zároveň vede vlastní záznam, aby se nestal pouhým případem.
Petrbokův vizuální deník propojuje bolest, grotesku, humor i úzkost a napříč desetiletími ukazuje identitu jako proces — křehký, mnohoznačný a nikdy definitivně uzavřený. Výstava sleduje, jak se tento princip promítá do různých období autorovy tvorby: od raných obrazů tělesné a existenciální proměny přes motivy masek, ochranných obleků a fragmentarizovaných figur až po práce, v nichž do autoportrétu stále výrazněji vstupuje rodina, instituce, veřejný prostor i jazyk.
Kurátorem výstavy, která potrvá do 16. srpna 2026, je Otto M. Urban.
