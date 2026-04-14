Přeskočit na obsah
Benative
14. 4. Vincent
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Výtvarné umění

Záznam neustále zpochybňovaného „já“. Jiří Petrbok vystaví v DOX své autoportréty

V Centru současného umění DOX bude možné od 23. dubna navštívit výstavu Jiřího Petrboka s názvem Deník pacienta. Zaměří se na téma autoportrétu a představí umělcovu tvorbu od 90. let po současnost jako souvislý záznam proměnlivého, neustále zpochybňovaného „já“.

Výstava Jiří Petrbok: Deník pacienta bude probíhat v DOXu od 23. dubna do 16. srpna 2026.Foto: DOX
Autoportrét u umělce neslouží k potvrzení identity ani k její stabilizaci, ale stává se prostorem proměny, maskování, ironie i obrany. V obrazech se subjekt objevuje jako hybrid, role, znak nebo tělo vystavené tlaku okolního světa.

Jiří Petrbok: Kojil jsem sám sebe, 1993, tempera, grafit na sololitu
Jiří Petrbok: Učitelka, 2022, akryl na plátně
Jiří Petrbok: Avokádo, 2025, akryl na plátně
Jiří Petrbok: Bože, proč jsi ho opustil, akryl na plátně
Zobrazit
5 fotografií

Název výstavy neodkazuje pouze k nemoci, ale k širší zkušenosti člověka, který je vystaven působení institucí, společenských očekávání, symbolů i vlastního těla. „Pacient“ je zde ten, na koho svět doléhá, ale kdo si zároveň vede vlastní záznam, aby se nestal pouhým případem.

Související

Petrbokův vizuální deník propojuje bolest, grotesku, humor i úzkost a napříč desetiletími ukazuje identitu jako proces — křehký, mnohoznačný a nikdy definitivně uzavřený. Výstava sleduje, jak se tento princip promítá do různých období autorovy tvorby: od raných obrazů tělesné a existenciální proměny přes motivy masek, ochranných obleků a fragmentarizovaných figur až po práce, v nichž do autoportrétu stále výrazněji vstupuje rodina, instituce, veřejný prostor i jazyk.

Kurátorem výstavy, která potrvá do 16. srpna 2026, je Otto M. Urban.

Nejnovější
Volební štáb hnutí ANO, výsledky voleb do sněmovny ČR, Parlamentní volby 2025, Andrej Babiš Člen Poslanecké sněmovny České republiky

„Evropská komise do všeho mluví,“ řekl Babiš. Chce snížit unijní regulace

Česko bude aktivně hledat podporu v Evropě pro snížení everopské regulace. Ta nyní brzdí celoevropský průmysl, který bojuje o přežití. Na konferenci Úspěšné Česko: Bez zbytečných regulací a byrokracie to v úterý řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Základním cílem by měla být revize systému emisních povolenek, na evropské úrovni chce řešit také unijní rozpočet, ochranu evropského trhu nebo investice.

FILE PHOTO: Vessel at the Strait of Hormuz, off the coast of Oman's Musandam province

ŽIVĚ Čínský tanker proplul Hormuzským průlivem navzdory americké blokádě

Americké námořnictvo začalo v pondělí odpoledne blokovat přístup do íránských přístavů. Navzdory blokádě však čínský tanker Rich Starry, který podléhá sankcím Spojených států, v úterý proplul Hormuzským průlivem. Týž den do průlivu zamířil i další tanker Murlikishan, na který se také vztahují americké sankce.

Hungarian parliamentary election in Budapest

Toxická slova, Slováci ve střehu. Magyar otvírá Benešovy dekrety, je za tím nový spor

Péter Magyar, který po vítězství v maďarských parlamentních volbách míří do premiérského křesla, uvedl, že chce znovu otevřít otázku Benešových dekretů. Jádrem sporu je vyvlastňování pozemků slovenskými úřady, které odkazují na poválečné uspořádání. Ministr zahraničí Petr Macinka označil Magyarova slova za "toxická" a uvedl, že bude debatu pečlivě sledovat.

Okolí Černobylu dvacet pět let poté - 38

Greenpeace varuje před potenciálně katastrofickým zřícením Černobylu

Ekologická organizace Greenpeace v úterý varovala před možným nekontrolovaným zhroucením vnitřního radiačního pláště v bývalé jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině, které by mohlo zvýšit riziko úniku radioaktivity do životního prostředí. Informovala o tom agentura AFP.

