Zakladatele impresionismu podporoval a živil bratr. Léona Moneta představuje výstava

V pařížském Lucemburském muzeu lze nově vidět výstavu věnovanou průmyslníkovi a sběrateli umění Léonu Monetovi, bratrovi malíře Clauda Moneta, jehož obraz Dojem, východ slunce dal vzniknout impresionistickému hnutí. Přehlídka potrvá do 16. července. Představuje rodinné fotografie, vzorníky látek či barev z Monetovy firmy a především obrazy umělců z okruhu Clauda Moneta.

Léon Monet žil v letech 1836 až 1917, byl o čtyři roky starší než Claude. Věnoval se chemii a míchání barev. Ve svém textilním závodě v Rouenu vytvořil barevnou škálu, kterou Claude použil pro svou slavnou sérii obrazů leknínů. Léon rovněž sehrál klíčovou roli v bratrově komerčním úspěchu, píše agentura AP.

"Dřív se to nevědělo, ale bez Léona by opravdu asi neexistoval Monet coby umělec, kterého dnes zná celý svět," tvrdí kurátorka výstavy Géraldine Lefebvreová. "V prvním období života, kdy neměl peníze ani klienty a hladověl, ho bohatý starší bratr podporoval. A nejen to. Živé barvy, jimiž Claude Monet proslul, pocházely ze syntetických textilních barev vytvořených jeho bratrem Léonem," zdůrazňuje.

Přelomová výstava v Lucemburském muzeu je výsledkem dlouholetého pátrání Lefebvreové, jež navštívila Monetovy pravnuky a prostudovala rodinná alba. Objevila mimo jiné Léonův portrét z roku 1874, jejž namaloval Claude a který byl dosud veřejnosti neznámý. Nálezem korespondence se jí pak podařilo vyvrátit mýtus, že se sourozenci odcizili. "Kunsthistorici se vždy domnívali, že spolu bratři nemluvili, protože neexistovaly jejich fotografie ani dopisy. Ve skutečnosti si byli blízcí celý život," tvrdí Géraldine Lefebvreová.

Léon Monet bratra živil, kupoval mu jídlo, bral ho na večeře, seznamoval jej s dalšími umělci a na aukcích za vysoké ceny skupoval jeho díla, aby tím zvýšil jejich hodnotu. Finančně podporoval i jiné impresionisty, jako byli Camille Pissarro, Auguste Renoir a Alfred Sisley. Claude se za bratrem v jednu chvíli přestěhoval do Rouenu a v letech 1892 až 1894 vytvořil asi padesát obrazů s částí fasády Rouenské katedrály, kterou pozoroval z okna protějšího domu.

Začátkem 20. století se bratři zřejmě pohádali. To by vysvětlovalo, proč se nedochovaly fotografie. "Možná je zničil Léon, možná Claude, možná v tom hrála roli žárlivost. To už se asi nikdy nedozvíme," uvažuje kurátorka.

Pařížská výstava zahrnuje malby i kresby Clauda Moneta, Alfreda Sisleyho, Augusta Renoira či Camilla Pissarra. "Je zásadní tím, že poprvé vrhá světlo na Léona Moneta, který byl v tomto příběhu dosud neviditelný," přitakává historička umění Frances Fowleová ze skotských Národních galerií, která se na projektu podílela.