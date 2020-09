Začaly Brno Design Days, návštěvníky vítají v nové budově pro kreativce

Festival Brno Design Days od tohoto čtvrtka oživuje prostory budoucího takzvaného kreativního hubu Kumst v Údolní ulici. Přehlídka, která veřejnosti otvírá svět designu, potrvá do neděle.

Kumst má výhledově sloužit lidem z kultury a kreativního průmyslu. Dříve areál využívala Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického, úpravu pro nový účel zajišťuje inovační agentura JIC.

Podle zakladatelky festivalu Alexandry Georgescuové jsou Brno Design Days ukázkou toho, jak by hub v Údolní ulici mohl fungovat. Coby architektka studia Kogaa se zároveň podílela na změnách objektu.

"Architektonický návrh respektuje původní uspořádání, zároveň odpovídá potřebám kreativních průmyslů. Naše práce je založena na přeměně nemovitostí na pulzující místa, která hrají aktivní roli v ekonomické přeměně okolí a přináší do města život," říká Georgescuová.

Brno Design Days jsou první akcí, která se v Kumstu koná. Později se do budovy nastěhují tvůrci z Brna a Moravy. "Slavnostní otevření pro veřejnost proběhne až ve chvíli, kdy vstoupíme do plného provozu," upřesňuje manažerka projektu Zdeňka Kujová. Podle ní by se prostory měly otevřít v následujících několika měsících.

Stavba má sloužit jako zázemí pro tvůrce, bude hostit ateliéry nebo výstavy. Projekt podpořily město Brno a Jihomoravský kraj.

Festival designu se každý rok koná v architektonicky zajímavých, často nevyužívaných prostorách. V minulosti návštěvníky zavedl do pasáže Jalta, hotelu Avion nebo Bochnerova paláce.

Tématem letošního ročníku je heslo Rethink - reuse - redesign, tedy ve volném překladu "přehodnoť - znovu použij - změň design".

Návštěvníci mohou vyslechnout přednášky českých i zahraničních designérů a zúčastnit se workshopů, kde si vyzkouší sítotisk, výrobu stříbrného šperku nebo 3D tisk.

Chystají se také komentované prohlídky areálu. Tradiční součástí Brno Design Days je výstava, kde své práce prezentují studenti vysokých škol. Práce následně hodnotí odborná porota.