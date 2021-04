Za co se modlí klacek. Krištof Kintera stvořil sedmimetrovou sochu pro Litomyšl

Desetitisícovou Litomyšl v létě zkrášlí socha od uznávaného umělce Krištofa Kintery. Měří sedm a půl metru a ztvárňuje klečící dřevěnou figuru, která spíná ruce k nebi. Odhalení skulptury bude na programu cyklu výstav Smetanova výtvarná Litomyšl, jejž ve spolupráci s městem a galeriemi pořádá soukromý Bohemian Heritage Fund.

"Je v tom idea modlící se přírody, ale není to jednoznačné," říká sedmačtyřicetiletý umělec, podle kterého může socha ukazovat také na absenci religiozity nebo pokory ve společnosti. Nabízí se ještě asociace s pandemií, autor ale zdůrazňuje, že klacek je výrazně starší než koronavirus.

Kurátorka a umělecká ředitelka Bohemian Heritage Fundu Lenka Lindaurová oslovila Kinteru už v roce 2019, dílo tak mělo být nainstalováno vloni. Kvůli protiepidemickým opatřením se přípravy na rok zastavily.

Klečící figura se sepjatýma rukama se objevila už na starších výstavách, například v pražském Rudolfinu na Kinterově rekordně navštívené přehlídce Nervous Trees v roce 2017. Modlící se primitivní postavičky, jež mohly připomínat prehistorické nálezy, byly ale malé, asi metrové.

"Chvíli jsem zvažoval, jestli to převod do jiného měřítka snese, a rozhodl jsem se to zkusit," vzpomíná umělec. Model byl prý velmi rychle hotový, práce s těžkým dubovým korpusem trvala jen dva tři měsíce. "Myslím, že se to povedlo," shrnuje své úsilí Kintera, který však ještě neviděl finální verzi. Tou bude až hliníkový odlitek, jejž podle dřevěného modelu vytvářejí ve slévárně sochaře Laca Saba ve slovenském městě Galanta.

"Hliník není moc častý materiál, hledal jsem, kde by s ním měli zkušenosti. Laco je dobrý řemeslník, jistě to dobře dopadne," věří Kintera.

Přenesení klacku ze dřeva do kovového materiálu je pro něj zásadní. "Ve dřevě je to archaické, toporné. Ale když opustíme ten původní materiál a odlijeme to do kovu, stane se důležitá, magická proměna," vysvětluje.

Nestál o bronz, protože ten je příliš svázaný s historickými pomníky. "Zvolil jsem obyčejný materiál, ale na hliníku bude stříbrná politura. Máme vyzkoušené, že se z toho pak stane nerozpoznatelný materiál, který působí kosmicky, jako by to byla hornina z měsíce nebo Marsu," líčí umělec.

Jeho socha se stane hlavní, ale ne jedinou událostí letošní Smetanovy výtvarné Litomyšle, i když o místu, kde bude stát, ještě není rozhodnuto.

Každoroční přehlídka vznikla jako doprovodný program hudebního festivalu Smetanova Litomyšl, který by měl začít 10. června, nebudou-li platit omezující protiepidemická opatření.

Letos se paralelně koná už 17. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle a Kinterova obří socha by měla začít novou tradici, kdy do města každý rok přibude jedna umělecká práce. Prostředky na ně shání Bohemian Heritage Fund. "Obrátili jsme se na naše mecenáše a na firmy, které jsou činné v regionu," říká Šimon Slavík, manažer fondu, jenž v současnosti sdružuje přibližně 40 aktivních mecenášů.

Související Z mladších umělců se na aukcích nejlépe prodávají Kintera a Díaz

Součástí programu se opět stane také výstava nazvaná Plán B, která poprvé loni doplnila jiné přehlídky pořádané Městskou galerií Litomyšl, Regionálním muzeem Litomyšl, Galerií Pakosta, Galerií Kroupa nebo White Gallery.

Přehlídka Plán B i letos představí díla vybraných umělců pod širým nebem. Mezi vystavujícími budou například Eva Koťátková, Lenka Klodová, Milena Dopitová, Tomáš Hlavina, Kryštof Kaplan nebo Pavel Mrkus.