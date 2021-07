Výstavu Toyen vidělo přes 40 tisíc lidí, Národní galerie ji prodlužuje

Rusko zaznamenalo přesun bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS) ze Sýrie, Libye a dalších zemí do Afghánistánu. Novinářům to ve středu řekl ruský ministr obrany Sergej Šojgu, jenž zároveň uvedl, že Rusko poskytne Tádžikistánu vojenskou pomoc, pokud bude země kvůli dění v sousedním Afghánistánu ohrožena.

"Samozřejmě doufáme, že v Afghánistánu dojde k nějakému konsensu a smíření mezi etniky. Zároveň však vidíme, jak se tam aktivně přemísťují (…) z různých regionů, včetně Sýrie či Libye jednotky Islámského státu," prohlásil Šojgu.

Radikální islamistické hnutí Tálibán zahájilo v květnu - tedy v době, kdy začala mezinárodní koalice stahovat ze země své zbývající vojáky - masivní ofenzivu proti vládním silám. Obsadilo od té doby rozsáhlá venkovská území a klíčové hraniční přechody se sousedními zeměmi. Tvrdí, že má pod svou kontrolou 90 procent hranic země, což vláda v Kábulu popírá.