Výstava Memory of Touch dává poprvé nahlédnout do sbírek Kunsthalle Praha

Výstava nazvaná Memory of Touch dává v Kunsthalle Praha poprvé nahlédnout do její vlastní sbírky, a to v propojení s tvorbou současných tuzemských tvůrců mladé generace. Díla tematicky uchopil a propojil slovinský kurátor Tevž Logar.
Výstava bude mít dvě části, první z nich začne 19. června a potrvá do 8. října, naváže poté druhá kapitola. Výstavní dům na pražském Klárově předvedl novinářům expozici sestavenou z děl více než 30 umělců, z nichž někteří jsou ze zahraničí.
Kurátor Logar hledal momenty, které rezonují mezi více tvůrci. „Vystavujeme díla od historické avantgardy po dnešek,“ řekl. V tématu nazvaném Hranice lze vedle sebe vidět obrazy Emila Filly, Jindřicha Štyrského, Jitky Kolínské, Zbyňka Sekala, Theodora Pištěka, film Jiřího Černického a letošní malby přizvaného umělce Igora Hosnedla.
Téma intimity spojilo díla Agnes Denesové, Běly Kolářové, Evy Koťátkové, Bohumila Kubišty, Jána Mančušky, Edity Schubertové s novou instalací Valentýny Janů. Z dialogu se současnou umělkyní Janů podle Logara vznikl název výstavy Memory of Touch, odkazovat má ke křehkosti a zranitelnosti.
Logar řekl, že v Praze navštěvuje mladé umělce a snaží se porozumět tomu, co je zajímá. Šest z nich na výstavu přizval, jejich díla ve sbírce Kunsthalle Praha nebyla.
Přes dvě tisícovky děl
Jádrem sbírky je podle její kurátorky Barbory Ropkové kolekce vlastněná zakladateli galerie The Pudil Family Foundation. „Sbírka Kunsthalle Praha dnes zahrnuje více než 2000 děl,“ uvedla Ropková. Jde o různá média, malby, velkoformátové instalace, intervence nebo i performance.
Kunsthalle Praha spravuje také dva soubory, a sice sbírku Marie a Milana Knížákových Fluxus a sbírku Evy a Petra Zemanových. Vlastní sbírky Kunsthalle Praha rozšiřuje akvizicemi, například díla avantgardy není podle Ropkové téměř možné získat jinak než při aukcích.
Blízkost děl různých žánrů a dob na výstavě Memory of Touch nevysvětlují jen popisky, k dispozici je audioprůvodce v různých jazycích. Obě kapitoly výstavy pokryje katalog, Kunsthalle Praha ho zamýšlí vydat u příležitost pěti let od svého vzniku. Výročí připadne na únor 2027.
Za vznikem galerijního prostoru Kunsthalle Praha stojí nadace manželů Petra a Pavlíny Pudilových, která objekt na Klárově koupila, zaplatila jeho přestavbu a buduje sbírku umění. Koupě budovy a její rekonstrukce přišla podle zástupců majitele na více než 800 milionů korun. Vedle výstav se věnuje také vzdělávacím programům a programům pro školy.
Dá se tomu vůbec říkat hřiště? Hvězdám vadí specifikum amerického MS
Po Aztéckém stadionu v Mexiku je to největší fotbalový stánek na aktuálním mistrovství světa. Má kapacitu lehce přes 80 tisíc míst a bude hostit i finále. Má být tím nejlepším, co šampionát na americkém kontinentu nabízí. NYNJ Stadium však u týmů vyvolává rozpaky.
Macinka 17 let pracoval pro Klause, teď mu udělil medaili Za zásluhy o diplomacii
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ve čtvrtek udělil medaili Za zásluhy o diplomacii bývalému prezidentovi Václavu Klausovi. V Černínském paláci ho podle svých slov ocenil za celoživotní přínos české zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému.
Poláci slíbili Ukrajincům autobusy, dar zhatil průšvih s dávným nepřítelem
Ještě minulý týden plánovalo polské město Kielce darovat patnáct vyřazených autobusů partnerské Vinnycji na Ukrajině. Poté, co se však tamní zastupitelé dozvěděli, že by vozy jezdily mimo jiné po ulici Stepana Bandery, z celého transferu sešlo. Situaci se nyní snaží zachránit polští aktivisté.
Návrat k „normalizační minulosti“. Bém cupuje Babišův přesun protidrogové agendy
Česká protidrogová politika stojí podle jejího národního koordinátora Pavla Béma na rozcestí. Politici a experti vedou debatu o pokračování v přístupu podle vědeckých poznatků, nebo návratu o desítky let zpět k normalizačním strategiím. Bém to ve čtvrtek řekl na mezinárodní konferenci o závislostech a duševním zdraví v Praze.
Posluchači rozhodli. Na svatovítské varhany zazní fantazie na svatováclavský chorál
Hlasování veřejnosti rozhodlo o tom, že v premiéře na nové varhany v pražské katedrále svatého Víta zazní v pátek 19. června Fantazie na chorál svatý Václave.