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Výtvarné umění

Výstava Memory of Touch dává poprvé nahlédnout do sbírek Kunsthalle Praha

ČTK

Výstava nazvaná Memory of Touch dává v Kunsthalle Praha poprvé nahlédnout do její vlastní sbírky, a to v propojení s tvorbou současných tuzemských tvůrců mladé generace. Díla tematicky uchopil a propojil slovinský kurátor Tevž Logar.

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Výstava Memory of Touch: Kapitola I v Kunsthalle, 18. června 2026, Praha. Na snímku dílo od Jána Mančušky.Foto: CTK – Šulová Kateřina
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Výstava bude mít dvě části, první z nich začne 19. června a potrvá do 8. října, naváže poté druhá kapitola. Výstavní dům na pražském Klárově předvedl novinářům expozici sestavenou z děl více než 30 umělců, z nichž někteří jsou ze zahraničí.

Kurátor Logar hledal momenty, které rezonují mezi více tvůrci. „Vystavujeme díla od historické avantgardy po dnešek,“ řekl. V tématu nazvaném Hranice lze vedle sebe vidět obrazy Emila Filly, Jindřicha Štyrského, Jitky Kolínské, Zbyňka Sekala, Theodora Pištěka, film Jiřího Černického a letošní malby přizvaného umělce Igora Hosnedla.

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Téma intimity spojilo díla Agnes Denesové, Běly Kolářové, Evy Koťátkové, Bohumila Kubišty, Jána Mančušky, Edity Schubertové s novou instalací Valentýny Janů. Z dialogu se současnou umělkyní Janů podle Logara vznikl název výstavy Memory of Touch, odkazovat má ke křehkosti a zranitelnosti.

výstava Memory of Touch: Kapitola I
Výstava Memory of Touch: Kapitola I v Kunsthalle, 18. června 2026, Praha. Na snímku dílo od Heinze Macka Dynamická struktura.Foto: CTK – Šulová Kateřina

Logar řekl, že v Praze navštěvuje mladé umělce a snaží se porozumět tomu, co je zajímá. Šest z nich na výstavu přizval, jejich díla ve sbírce Kunsthalle Praha nebyla.

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Přes dvě tisícovky děl

Jádrem sbírky je podle její kurátorky Barbory Ropkové kolekce vlastněná zakladateli galerie The Pudil Family Foundation. „Sbírka Kunsthalle Praha dnes zahrnuje více než 2000 děl,“ uvedla Ropková. Jde o různá média, malby, velkoformátové instalace, intervence nebo i performance.

výstava Memory of Touch: Kapitola I
Výstava Memory of Touch: Kapitola I v Kunsthalle, 18. června 2026, Praha. Na snímku dílo od Velentýny Janů Cherry Says No.Foto: CTK – Šulová Kateřina

Kunsthalle Praha spravuje také dva soubory, a sice sbírku Marie a Milana Knížákových Fluxus a sbírku Evy a Petra Zemanových. Vlastní sbírky Kunsthalle Praha rozšiřuje akvizicemi, například díla avantgardy není podle Ropkové téměř možné získat jinak než při aukcích.

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Blízkost děl různých žánrů a dob na výstavě Memory of Touch nevysvětlují jen popisky, k dispozici je audioprůvodce v různých jazycích. Obě kapitoly výstavy pokryje katalog, Kunsthalle Praha ho zamýšlí vydat u příležitost pěti let od svého vzniku. Výročí připadne na únor 2027.

výstava Memory of Touch: Kapitola I
Výstava Memory of Touch: Kapitola I v Kunsthalle, 18. června 2026, Praha. Na snímku dílo od Edity Schubert Chanel + Moulinex.Foto: CTK – Šulová Kateřina

Za vznikem galerijního prostoru Kunsthalle Praha stojí nadace manželů Petra a Pavlíny Pudilových, která objekt na Klárově koupila, zaplatila jeho přestavbu a buduje sbírku umění. Koupě budovy a její rekonstrukce přišla podle zástupců majitele na více než 800 milionů korun. Vedle výstav se věnuje také vzdělávacím programům a programům pro školy.

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