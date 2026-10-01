Výstava indiánských manželů v Galerii Rudolfinum reflektuje dědictví kolonizace

Otázky, zda kolonizace vede k vymazávání historie a jak se půda a obchod staly nástroji kolonizátorů, klade výstava manželů Tanyi Lukin a Duana Linklaterových v pražské Galerii Rudolfinum.
Největší společná prezentace uměleckého páru z Kanady v Evropě reflektuje zkušenosti prvních severoamerických národů. Autoři i umělci dnes výstavu nazvanou Crested/mâcistan představili novinářům. Veřejnost ji může zhlédnout od 1. října do 3. ledna.
Manželé Linklaterovi mají předky z aleutského a kríjského etnika, pocházejí z Aljašky a z Ontaria. Kryptický název výstavy kombinuje výrazy z angličtiny a kríjštiny, jazyka užívaného zejména na území Kanady, které odkazují k vodě. Označují moment kulminace povodně, vlnu, oblaka, rodinná pouta, ale také jarní lámání ledových ker v řece.
Podle kurátorek Julie Baileyové a Hany Janečkové dvoujazyčný název ukazuje, že angličtina byla prvním severoamerickým národům vnucena, a to například prostřednictvím rezidenčních škol. Tématem je tak dědictví po předcích prvních národů.
Voda a řeky jsou námětem pro umělecké vyjádření v podobě soch, maleb a instalací. Kolonizátoři mezi zbožím převáželi skleněné korálky z českých zemí, i ty umělci využili. Pracovali rovněž s tradičními technikami prvních národů Severní Ameriky, s textiliemi, ale i s videem a fotografií.
Zásah do způsobu bytí
„Snažíme se zmiňovat imperialismus a kolonialismus osadníků, který byl zásahem do našeho indigenního způsobu života, do našeho života a způsobu bytí,“ řekla Linklaterová.
Linklatera inspiroval jeřáb stěhovavý k vytvoření monumentální sochy rarebird, pro níž v místě vzniku využil hlínu, seno, slámu a trávu. Jeřáb, ohrožený vodní pták, specifický pro kulturu Kríjů, je symbolem ochrany a péče o děti v tísni.
Odkazuje také na klimatickou změnu a řeku, v případě Rudolfina Vltavu. Jeřáb stěhovavý se v Severní Americe vyskytoval před osadníky, zdůraznil Linklater. Byl vzácný, kolonizace a následné vlivy ohrožují jeho přirozený prostor. Sochou mu chtěl vzdát hold.
Stejně jako jeřáby ohrožuje kolonizace a klimatická změna podle něho jazyky prvních severoamerických národů. Školy indigenním dětem zakazovaly jejich jazyk. „Pokud se toho děti dopustily, následoval fyzický trest,“ řekl Linklater. Za to, že umí mateřský jazyk, vděčí matce a babičce, dodal. Rezidenční školy jsou rovněž námětem uměleckých děl.
Linklaterová uvedla, že v USA existuje 562 a v Kanadě 630 jazyků prvních národů. „Podle aktuálních předpovědí zůstanou zachovány do budoucna pouze tři rodiny těchto jazyků,“ podotkla.
Ač se jedná o pár, umělci spolu podle kurátorek obvykle nevystavují. V Galerii Rudolfinum jde o jejich zatím největší výstavu v Evropě. Vstupné do galerie bylo dosud dobrovolné, od 1. října činí jeho minimální výše 200 korun, uvedla na webu.
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