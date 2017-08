před 49 minutami

Výstava grafik písničkáře Boba Dylana: On the Road v Křížové chodbě pražské Staroměstské radnice končí za týden, tedy 31. srpna. Poté se celá expozice čítající padesát Dylanových grafických listů z let 2008 až 2014, kolekci gramofonových desek a tematické fotografie od Alana Pajera přesouvá do Západočeského muzea v Plzni. Tamnímu publiku bude přístupná od 15. září po dobu dvou měsíců.

Související