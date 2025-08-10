Výtvarné umění

Vstup jen „na Adama“. Stuttgartské muzeum láká na výstavu určenou pouze pro obnažené

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Muzeum historie v německém Stuttgartu otevře v rámci speciální výstavy své dveře jen těm návštěvníkům, kteří přijdou zcela nazí. Informují o tom německá média. Výstava s titulem Frei Schwimmen (Volné plavání) se věnuje historii veřejných koupališť. Potrvá do 14. září a návštěvníci si při vstupu mohou nechat pouze obutí.
"Je na čase, aby nahota byla považována za něco zcela běžného," tvrdí organizátoři výstavy s názvem Frei Schwimmen (Volné plavání).
"Je na čase, aby nahota byla považována za něco zcela běžného," tvrdí organizátoři výstavy s názvem Frei Schwimmen (Volné plavání). | Foto: Profimedia.cz

"Různé postoje a morální představy, tělesnost a tolerance jsou témata, kterými se tato výstava zabývá, a patří k nim i nahé koupání a nudismus," uvedl mluvčí muzea historie Bádenska-Württemberska Joachim Rüeck. O akci již dříve informovaly deníky Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung nebo Die Zeit.

Vstupenky na první prohlídku s průvodcem se vyprodaly během dvou týdnů. Další speciální prohlídka je už také plně obsazená. "Vzhledem k vysoké poptávce je možné navštívit výstavu bez doprovodného programu i ve večerních hodinách," uvedl mluvčí muzea Rüeck.

Související

Muži, ženy a světlo. Legendární fotograf Robert Vano se loučí výstavou i biografií

Vano

Nahota je podle sdružení Get Naked Deutschland, které se podílí na organizaci této neobvyklé muzejní výstavy, přirozeným stavem člověka. "Je na čase, aby nahota byla považována za něco zcela běžného a aby přestala být ve společnosti intuitivně spojována se sexuálními aktivitami," uvedli organizátoři.

 
Mohlo by vás zajímat

Španělští vědci popsali nový případ neolitického kanibalismu

Španělští vědci popsali nový případ neolitického kanibalismu

V Pompejích se žilo i po výbuchu sopky Vesuv. Naznačují to nové vykopávky

V Pompejích se žilo i po výbuchu sopky Vesuv. Naznačují to nové vykopávky

Pobouření u Vítězného oblouku. Zapálil cigaretu o plamen na hrobě Neznámého vojína

Pobouření u Vítězného oblouku. Zapálil cigaretu o plamen na hrobě Neznámého vojína

"Jsme inkubátor mladých uměleckých talentů," říká zakladatelka programu MenART

"Jsme inkubátor mladých uměleckých talentů," říká zakladatelka programu MenART
umění kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah nudismus výstava

Právě se děje

před 10 minutami
Putinův vzkaz Zelenskému je nečekaný, může jít o taktiku. Jde mu o "Nové Rusko"?
1:09

Putinův vzkaz Zelenskému je nečekaný, může jít o taktiku. Jde mu o "Nové Rusko"?

Vladimir Putin ve čtvrtek prohlásil, že "proti Zelenskému nic nemá" a osobní setkání s ním nevylučuje. Je Putinova vstřícnost jen taktika?
Aktualizováno před 17 minutami
Ukrajinci dobyli zpět vesnici v Sumské oblasti. Rusové ji obsadili před měsícem

ŽIVĚ
Ukrajinci dobyli zpět vesnici v Sumské oblasti. Rusové ji obsadili před měsícem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 32 minutami
Zkrachovalý mistr Evropy živořil v bídě, tak obíral své známé. Gólmana čeká vězení

Zkrachovalý mistr Evropy živořil v bídě, tak obíral své známé. Gólmana čeká vězení

Svou životní mizérii řešil tak, že si od svého okolí půjčoval peníze, přestože mu bylo jasné, že je nikdy nevrátí.
před 53 minutami
Zoopark ve Zvoli, kde policie zastřelila lva, měl problémy už dřív. A nemá povolení

Zoopark ve Zvoli, kde policie zastřelila lva, měl problémy už dřív. A nemá povolení

Nejde o první incident spojený se zooparkem ve Zvoli. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy.
před 2 hodinami
Vstup jen „na Adama“. Stuttgartské muzeum láká na výstavu určenou pouze pro obnažené

Vstup jen „na Adama“. Stuttgartské muzeum láká na výstavu určenou pouze pro obnažené

Výstava s názvem Frei Schwimmen (Volné plavání) se věnuje historii veřejných koupališť a návštěvníci si při vstupu mohou nechat pouze obutí.
před 2 hodinami
Zastřelili důchodce z pár metrů a pak mrtvolu okradli - nové záběry z Buči šokují
3:22

Zastřelili důchodce z pár metrů a pak mrtvolu okradli - nové záběry z Buči šokují

Příběh zveřejnilo Rádio Svobodná Evropa, které také odhalilo totožnost ruského vojáka, který okradl zavražděného muže.
Aktualizováno před 2 hodinami
Velký kvíz pro skutečné houbaře. Kolik z třiceti druhů poznáte podle fotky?
Infografika

Velký kvíz pro skutečné houbaře. Kolik z třiceti druhů poznáte podle fotky?

Vyzkoušejte si v kvízu Aktuálně.cz, kolik poznáte hub.
Další zprávy