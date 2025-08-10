Vstup jen „na Adama“. Stuttgartské muzeum láká na výstavu určenou pouze pro obnažené

"Různé postoje a morální představy, tělesnost a tolerance jsou témata, kterými se tato výstava zabývá, a patří k nim i nahé koupání a nudismus," uvedl mluvčí muzea historie Bádenska-Württemberska Joachim Rüeck. O akci již dříve informovaly deníky Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung nebo Die Zeit.
Vstupenky na první prohlídku s průvodcem se vyprodaly během dvou týdnů. Další speciální prohlídka je už také plně obsazená. "Vzhledem k vysoké poptávce je možné navštívit výstavu bez doprovodného programu i ve večerních hodinách," uvedl mluvčí muzea Rüeck.
Nahota je podle sdružení Get Naked Deutschland, které se podílí na organizaci této neobvyklé muzejní výstavy, přirozeným stavem člověka. "Je na čase, aby nahota byla považována za něco zcela běžného a aby přestala být ve společnosti intuitivně spojována se sexuálními aktivitami," uvedli organizátoři.