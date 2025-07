Snímky umírajících a jejich blízkých. Fotograf Štreit vystavuje v Uherském Hradišti

Dokumentární fotograf Jindřich Štreit vystavuje v Uherském Hradišti téměř 30 velkoformátových fotografií umírajících a jejich blízkých. „Vznikly před několika lety na Olomoucku díky spolupráci s mobilním hospicem,“ řekl před pondělní vernisáží Štreit. Výstava nazvaná … s láskou je součástí programu Letní filmové školy (LFŠ). V budově Reduty si ji budou moci návštěvníci prohlédnout do 29. srpna.

Rodin, které fotograf navštívil v jejich domácím prostředí, bylo podle něj mnoho. Většinou ho doprovázeli pracovníci paliativní a hospicové péče, kteří mu pomohli se do takových rodin dostat. "Jsou to vždycky velmi zajímavé, ale těžké příběhy. Opravdu těžké příběhy. Samozřejmě, že v těch rodinách jsem fotografoval co nejméně nápadně, abych se tam ztratil. A nejen to, do mnohých rodin jsem musel několikrát. To už jsem potom nechodil s asistentkou nebo se zdravotní sestrou, ale sám," řekl Štreit.

Při svých návštěvách poznal, že každá rodina akceptuje umírání jinak. Některé se také na příjezd fotografa připravovaly. "Vzpomínám si na jednu rodinu, kdy ta babička, která umírala, řekla, že ten den, kdy přijde pan fotograf, děti nepůjdou do školy. Přijedete všichni ke mně a já chci být s vámi vyfotografovaná. Taky jsem fotografoval v romské rodině. A tam je to tak, že žena, která umírá na rakovinu, tak je neustále obklopena svou rodinou. Nenechají ji ani chvilku samotnou," uvedl Jindřich Štreit. Vystavené snímky přitom zobrazují nejen umírání starších lidí, ale i dětí.

Téma umírání je podle něj v poslední době velmi exponované. "Mám z toho radost, že se společnost začala zajímat o tuto část života," doplnil osmasedmdesátiletý fotograf, který je i vysokoškolským pedagogem, kurátorem a organizátorem kulturního života. S jeho výstavou souvisí debata nazvaná Když se role obrátí: nejbližší pečují, rodiče stárnou, která se na LFŠ uskuteční v úterý od 11 hodin.

Ve svých pracích se fotograf Jindřich Štreit zaměřuje například na dokumentování života obyvatel českých vesnic. Věnoval se také tématům zemědělství, práce v továrnách nebo sociálním motivům, které se týkaly drogově závislých, handicapovaných, nevidomých, vězňů, starých lidí, pracovníků ve zdravotnictví, kuřáků či bezdomovců.

K programu LFŠ už tradičně patří i putovní výstava fotografií připravená Českou tiskovou kanceláří (ČTK), která je jedním z hlavních mediálních partnerů festivalu. Letos se jmenuje Válečné okamžiky a představí snímky z válečných konfliktů. Agentura ji připravila k 80. výročí ukončení druhé světové války. Vernisáž se na Palackého náměstí uskuteční v úterý odpoledne.

Ve foyer kina Hvězda si zájemci mohou prohlédnout výstavu autora letošní vizuální podoby festivalu Jana Šrámka. Fotografie albínů z tanzanského ostrova Ukerewe od Michała Szalasta jsou k vidění v Galerii Vladimíra Hrocha v Klubu kultury. Ve Slováckém muzeu vystavuje fotograf Fred Daniels stylizované portréty hrdinů z filmů režisérů Michaela Powella a Emerica Pressburgera.