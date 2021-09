Vyráběl knoflíky, sbíral umění. Výstava připomíná osud sběratele Waldese

Jindřicha Waldese, českého podnikatele a výrobce slavných stiskacích knoflíků Koh-i-noor, představuje nová výstava v pražském Národním technickém muzeu. Desítky panelů ukazují historii firmy od počátku 20. století přes obě světové války.

Návštěvníci si do 31. ledna mohou prohlédnout výrobky Koh-i-noor, společnosti založené v roce 1902, jako jsou patentky či přezky na boty a dále dobové fotografie, reklamy nebo plány budov.

"Návštěvník se seznámí s životními osudy Jindřicha Waldese a s rozvojem jeho firmy, která se z malé dílny vyvinula ve světově proslulou firmu s řadou výrobních filiálek v zahraničí," avizuje autorka projektu Hana Králová.

"Poprvé se zde prezentuje činnost sportovního klubu Waldes, zasahující do řady sportovních odvětví, který byl ve svých počátcích spjatý s klubem Bohemians. Zcela unikátní a ve světě jedinečný počin pak představoval První pražský pánský pletací klub Waldes, založený za účelem propagace waldesových aerodynamických jehlic," dodává Martin Sovák ze Státního oblastního archivu v Praze, který se na výstavě podílel.

Waldese proslavil inovativní stiskací knoflík Koh-i-noor. Stal se i součástí znaku, jejž společnost používá dodnes a na kterém je hlava ženy s knoflíkem v oku. Autory výtvarné podoby loga přezdívaného Miss Kin jsou umělci Vojtěch Preissig a František Kupka, Waldesův dlouholetý přítel.

Podnikatel židovského původu své výdělky vložil mimo jiné do vzdělávání, sportu a umění. Shromáždil mnoho kreseb, grafik, soch a plastik. Jeho kolekce čítala 449 obrazů od Karla Škréty, Vojtěcha Hynaise, Mikoláše Alše, Josefa Čapka, Kupky a dalších předních českých výtvarníků.

Rozsáhlou sbírku zabavili nacisté poté, co byl Waldes roku 1939 zatčen gestapem a zavlečen do koncentračního tábora v německém Buchenwaldu.

Tam strávil dva roky, v roce 1941 uzavřel s třetí říší dohodu o vyrovnání a byl propuštěn na svobodu. Jeho manželce Hedvice a třem dětem se podařilo opustit tehdejší protektorát Čechy a Morava do srpna 1939 a Waldes se za nimi měl vypravit do Ameriky. Při plavbě z Lisabonu do USA se však zhoršil jeho už tak chatrný stav a při zastávce na Kubě byl hospitalizován. Zemřel 1. července 1941 v Havaně.

O konci Waldesova života se podle autorů výstavy tradují legendy. V Národním technickém muzeu je však k vidění dědický spis, jehož součástí je úmrtní zpráva. Ta potvrzuje, že podnikatel zemřel na selhání ledvin.

Waldesův vztah s Františkem Kupkou, se kterým se přátelil od roku 1919, připomněla o 80 let později výstava nazvaná Kupka - Waldes v pražském Rudolfinu.

Waldesova sbírka zabavená nacisty se teprve po roce 1996, na základě zákona o zmírnění křivd způsobených holokaustem, začala dostávat zpět k dědicům. Její nejvýznamnější části, především obrazy Františka Kupky, vykoupila Národní galerie a dnes jsou k vidění v Anežském klášteře nebo Veletržním paláci.