Výlety s překvapením. Výstava litografií a leptů připomene čarovný svět Adolfa Borna

Téměř 50 grafických listů, které technikou litografie a leptu vytvořil přední český výtvarník Adolf Born, vystaví od úterý 2. června pražská Galerie Kmoch. Připomene jimi, že letos 22. května uplynulo deset let od Bornovy smrti. Výstava dostala název Výlety s překvapením podle nečekaných point Bornových grafik.
Úterního slavnostního zahájení se zúčastní výtvarníkova manželka Ema Bornová, veřejnosti bude expozice otevřená od středy a potrvá do konce června.
Adolf Born si v kresbě, leptu a litografii vypracoval nezaměnitelný výtvarný projev, vycházel z nadsázky a z groteskního pojetí světa. Zdaleka není jen autorem výtvarné podoby animovaného večerníčku Mach a Šebestová, ilustroval kolem 250 knih včetně La Fontainových bajek.
Blízká mu podle galeristky Marie Kmochové byla zvířata, v jeho podání s lidskými vlastnostmi. "Děti v nich vidí vtipné hrdiny, dospělí zase kousek sebe. Proto Bornovo vypravěčství funguje napříč generacemi, dnes stejně výmluvně jako dřív," uvedla galeristka.
Předpokládá, že návštěvníci budou z výstavy odcházet s úsměvem. Galerie také poukázala na Bornův citát z roku 2001: "Mým úkolem je diváka potěšit, rozesmát nebo ho alespoň na chvíli přenést do krajiny, kde je mu dobře." Umělce výtvarně rovněž inspirovaly zážitky z cest, v oblibě měl Řecko a Turecko.
Born nebyl jen grafikem a ilustrátorem, ale i autorem divadelních scén a kostýmů. Podílel se na desítkách filmů spolu s dramatikem a scénáristou Milošem Macourkem, od jehož narození uplyne v prosinci 100 let. Adolf Born zemřel 22. května 2016 krátce před svými 86. narozeninami. Narodil se 12. června 1930 v Českých Velenicích na Jindřichohradecku.
