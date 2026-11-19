Do mezinárodní fotografické soutěže Czech Press Photo 2026 přihlásilo téměř 250 fotografek a fotografů 5228 snímků. Je to o něco méně než v minulém rekordním ročníku, v němž porotci hodnotili 5250 snímků od téměř 300 fotografů. Společnost Czech Photo, která soutěž pořádá, ve čtvrtek zveřejnila tři finalisty v každé z devíti hlavních soutěžních kategorií 32. ročníku.
Nejvíce nominací, po třech v různých kategoriích, mají fotoreportér ČTK Roman Vondrouš a fotoreportérka vydavatelství MAFRA Anna Kristová. Fotoreportéři ČTK získali celkem šest nominací v pěti hlavních soutěžních kategoriích.
Společnost Czech Photo dnes oznámila také vítěze partnerských cen. Jejich slavnostní předání se spolu s vyhlášením vítězů hlavních kategorií a Fotografie roku 2026 uskuteční 11. ledna 2027 v Národním muzeu. Za Czech Photo Centre o tom informovala Radka Humlová.
Držitelem Grantu Prahy s ročním tvůrčím stipendiem na dokumentování proměn metropole se stal Martin Divíšek z agentury EPA za projekt Medici na ulici. Cenu Canon Junior Award pro autora do 23 let převezme fotografka Léa Decroix za práci Olympiáda na dosah. Fotograf zlínských hasičů Petr Kohn obdrží Cenu ČTK pro autory do 26 let za práci Zkáza 34. budovy: Masivní požár v srdci baťovského areálu.
Fotograf a novinář Ray Baseley, poslední vítěz v kategorii Sport, získá Cenu UNHCR za dílo Návrat ze zajetí: Ukrajinští vojáci se po letech vracejí domů při výměně zajatců. Cena Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové připadne Janu Jirkovskému za soubor Světlušky o lidech s postižením a znevýhodněním. Cenu Samsung si odnese Michal Turek ze Seznam Zpráv za práci Když sucho maluje. Cenu Českého rozhlasu – Radiožurnálu obdrží Lenka Klicperová za práci Sběratel kostí Oleksij Jukov.
V soutěžní kategorii Aktualita se finalisty stali Jan Handrejch ze serveru Novinky.cz a jeho Sucho v Česku, Orlík na suchu, práce Anny Kristové Jeď jak po másle a Petra Topiče Overtourism. Kristová a Topič pracují pro vydavatelství MAFRA.
Kristová je dále finalistkou kategorie Reportáž za sérii nazvanou Ze severu Čech až na Staromák. Soupeří s ní Lukáš Bíba z vydavatelství Economia s prací První dny nové lanovky na Petřín a vítěz Czech Press Photo 2025 Lukáš Kaboň z Deníku s Parlamentními volbami v Maďarsku.
Třetí zastoupení má Kristová s Pohlazením po duši v kategorii Každodenní život. Finalisty se dále stali Divíšek z agentury EPA za projekt nazvaný Vlny veder zasáhly Prahu a fotografka Jana Kupčáková za své Sestřičky.
Finalisty kategorie Portrét, umění a kultura jsou Kaboň za práci nazvanou Hudební festival Colours of Ostrava, Gabriel Kuchta z Deníku N za Who Is Who a fotograf ČTK Václav Šálek za Dilema.
V kategorii Sport má dvojí zastoupení fotoreportér ČTK Roman Vondrouš, jednou za sérii mistrovství světa v krasobruslení v Praze, podruhé za soubor V sedle, v němž se věnuje svému nejoblíbenějšímu tématu - dostihovému sportu. Finalistou je rovněž Filip Singer z agentury EPA za ISTAF atletický mítink.
Sucho v Praze fotografa ČTK Víta Šimánka je ve finále kategorie Člověk a životní prostředí. Turek ze Seznam Zpráv má soutěžní nominaci za soubor Když sucho maluje, za něž získá partnerskou cenu. Soupeří s nimi Topič z MAFRA s Návratem bongů horských.
V kategorii Lidé, o kterých se mluví získal finálovou nominaci fotograf ČTK Michal Krumphanzl za snímek prezidenta Petra Pavla ze spanilé jízdy motocyklistů Prahou. Olympijskou vítězku ve snowboardingu Zuzanu Maděrovou zachytil Jan Zátorský z vydavatelství MAFRA. Další finalistkou této kategorie je fotografka Eva Skaláková s projektem Lidé, o kterých se mluvilo.
V kategorii Život v Česku dostal finálovou nominaci fotograf Jan Cága za projekt Šalinou k Brněnskému moři, Divíšek z agentury EPA za dílo Z uhelného dolu do obchodu s kostýmy a Vondrouš z ČTK za soubor Argentina v srdci, v níž zachytil nejznámějšího českého fanouška argentinské fotbalové reprezentace.
Finalistou loni poprvé zavedené kategorie Projekt Evropa je srbský fotograf agentury Reuters Marko Djurica za práci z grónské vesnice Kapisillit. Nezávislý fotožurnalista a bývalý zpravodaj ČTK žijící v Londýně David Sládek zachytil Koňský trh v Appleby na severu Anglie. Třetím finalistou je slovenský fotograf Radovan Stoklasa s projektem Zamyšlený.
Vybrané práce představují podle poroty výrazná svědectví současné fotožurnalistiky. Pětičlenné mezinárodní porotě opět předsedal šéfredaktor fotobanky ČTK Petr Mlch. Zahraničními členy byli španělský fotograf agentury Associated Press, dvojnásobný držitel Pulitzerovy ceny a trojnásobný vítěz World Press Photo Emilio Morenatti, britský fotograf a digitální umělec Adrian Evans z agentury Panos Pictures. Českou scénu zastoupila dokumentární fotografka Dana Kyndrová a Michal Růžička z MF Dnes. Finálové nominace znají také kategorie soutěže Czech Photo Junior 2026.
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