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Výtvarné umění

Vláda schválila pro Milana Knížáka pohřeb se státními poctami

ČTK

Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami, pokud s tím bude souhlasit jeho rodina. Na pondělním zasedání to schválila vláda, řekl novinářům vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Kabinet stejně rozhodl také v únoru v případě herečky Jany Brejchové, její rodina však nabídku nevyužila.

Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami, pokud s tím bude souhlasit jeho rodina.
Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami, pokud s tím bude souhlasit jeho rodina.Foto: HN – Martin Svozílek
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Pohřeb se státními poctami měl na podzim 2019 zpěvák Karel Gott, koncem roku 2023 byl se státními poctami pohřben také bývalý ministr zahraničí a někdejší kancléř prezidenta Václava Havla Karel Schwarzenberg. Pohřeb se státními poctami provází méně formalit než státní pohřeb, který se týká mimořádně významných osobností.

Podle bývalého hradního ceremoniáře a nynějšího poradce ministra zahraničí Jindřicha Forejta je znakem pohřbu se státními poctami přítomnost státní vlajky nebo účast vojáků. Poprvé se tak stalo při pohřbu bývalého ombudsmana Otakara Motejla v roce 2010. V roce 2016 vláda zamýšlela uspořádat pohřeb se státními poctami gymnastce Věře Čáslavské, o podobném pohřbu se mluvilo už v případě atleta Emila Zátopka v roce 2000. V obou případech to odmítla rodina.

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Knížák se stal po takzvané sametové revoluci rektorem pražské Akademie výtvarných umění, poté 12 let řídil Národní galerii. Už od 60. let minulého století patřil k výrazným osobnostem moderního umění - stál u zrodu českého undergroundu, ovlivnil generace umělců, jeho názory současně provokovaly a polarizovaly společnost. Jeho odchodem ztrácí česká kultura jednu ze svých nejvýraznějších tváří, shodli se politici.

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