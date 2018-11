V galerii Dox nastaly těžké časy. Postavte se ke krizím sportovně, vybízí výstava

Zvláštní spojení „ozdravení těla se zdravou frustrací“ předkládá aktuální výstava nazvaná Vítejte v těžkých časech, která je v těchto dnech k vidění v pražském Centru současného umění Dox.

Nizozemský kurátor Erik Kessels přeměnil zdejší výstavní sál na tělocvičnu, v níž se boxuje s lidskou netečností vůči současným problémům světa.

U vstupu návštěvníky čeká vysoká archetypální socha s předimenzovanou hlavou. Tváří se přezíravě. Jde o dílo slovenského umělce Viktora Freša, jehož provokativní práce současně najdeme v Doxu na samostatné přehlídce. Do svého "pičuse" nebo "nýmanda", jak sochu nazývá, autor projektoval povýšeného náfuku, z něhož se může vyklubat nebezpečný manipulátor.

Dál ve výstavě ještě čeká celý šik naklonovaných nýmandů, jejichž počet znásobují nástěnná zrcadla. Jeden nápadně vyčnívá z řady. Jde o moment "zrození pičuse".

Autoři přehlídky prostřednictvím interaktivních instalací propojují s jistou dávkou ironie dvě nesourodé oblasti lidského života: aktuální problémy současného světa a honbu za dokonalým vzhledem.

Zatímco k otázkám populismu, migrace, terorismu či médií se lidé většinou staví vlažně anebo je raději vůbec nevnímají, pobyt ve fitness centru a zdravý životní styl jsou nesrovnatelně populárnější.

S tímto nesouladem se kurátor Kessels vypořádal tak, že výstavní prostor v Doxu proměnil na tělocvičnu. Nejde ovšem o tradiční fitness centrum, kde by si návštěvníci zpevnili svaly a pročistili hlavu, ale naopak o místo, které naléhavě útočí na jejich mysl.

Poté co diváci u vchodu do tělocvičny uzamknou svou "politickou korektnost", "náboženské předsudky", "velké iluze" nebo "potlačovaný vztek" do bílých šatních skříněk, mohou začít s tréninkem. Třeba na běžícím pásu, interaktivním projektu Lásko, ozvi se od izraelské umělkyně Elinor Milchanové.

Ve sluchátkách běží svědectví o teroristickém útoku v Londýně a současně jsou na velkoplošných obrazovkách promítány zpomalené záběry událostí ze všech koutů světa, které tomuto dramatickému okamžiku bezprostředně předcházely - tak, jak je ve stejnou dobu odvysílala televize, zveřejnily sociální sítě nebo monitorovaly bezpečnostní kamery ve městech.

Milchanová se přitom zamýšlí nejen nad pohnutkami atentátníka, ale také nad tím, do jaké míry se civilisté prostřednictvím sdílení a komentování dramatických událostí stávají součástí tohoto hrůzného "spektáklu strachu" tím, že jej dobrovolně šíří.

V jiné části přehlídky desetimetrová lezecká stěna s otištěnou mapou světa vyzývá k výstupu. Současně však navozuje otázku: proč se počet podobných bariér, které oddělují území, národy, etnické či náboženské skupiny, po pádu Berlínské zdi před bezmála třemi desetiletími vyšplhal na více než 70?

Cesta nahoru je u jednotlivých stupňů označena fotografiemi s texty. Je tu jedenáctikilometrový plot v oblasti řeky Evros na turecko-řecké hranici, takzvaná mírová linie mezi katolickými a protestanskými komunitami v severoirském Belfastu nebo "Trumpova" hraniční zeď, která má zřejmě rozšířit již stávající opevnění proti uprchlíkům mezi Mexikem a USA.

Další globální problém na výstavě zviditelňuje vysoký kruhový artefakt, který kurátor Kessels postavil z plastových lahví s vodou. Avšak namísto běžných etiket je polepil štítky Typhoid, Hepatitis či Diarrhea, tedy názvy nemocí, které způsobuje znečištění vodních zdrojů na zemi. Má někdo žízeň?

Terapeutický účinek své interaktivní instalaci Vlevo, nebo vpravo přisuzuje kubánsko-americký umělec Antuan Rodriguez. Tvrdí, že rudé boxovací pytle s natištěnými portréty novodobých diktátorů nabízejí možnost, aby zde návštěvníci uvolnili negativní energii, kterou svým jednáním vyvolávají vyobrazení politici. Agresi si mohou vybít na Donaldu Trumpovi, Vladimiru Putinovi nebo Fidelu Castrovi.

Boxerské rukavice se budou hodit ještě v boxerském ringu, který po stranách namísto značek sponzorů lemují symboly vlajek států, náboženství a korporátních značek společností, jež se aktuálně nacházejí v globálním konfliktu. Ring, prvotně vymezený kategoriemi "my" a "oni", se stává symbolem rozděleného světa. A zároveň upozorňuje na skutečnost, že také návštěvníci galerie jsou součástí konfliktů. Jejich ignorování nic nevyřeší.