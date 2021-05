Víc než reflexe doby. Trojský zámek vystavuje sochy spojené s nejistotou

Další výstavu sochařských prací připravila Galerie hlavního města Prahy v zámku Troja. Kurátoři tentokrát ze sbírek vybrali díla, jež se v různých kontextech vyjadřují k nejistotě, pocitu ohrožení či balancování mezi různými možnostmi a nestabilitou. Výstava nazvaná Nejistá sezona potrvá do 31. října.

"Zprvu se zdálo, že k tomuto záměru nebudeme mít dost materiálu, ale překvapivě jde o motiv poměrně blízký uvažování mnoha umělců různých generací," říká ředitelka galerie Magdalena Juříková.

"Rozhodli jsme se jít tímto směrem jednak z důvodu, který je nasnadě a který nás pronásleduje déle než rok bez toho, že by přicházel nějaký zaručený zlom směřující ke konci kritické pandemické situace," doplňuje.

Výstava má ale také praktickou rovinu. Umělce, který by investoval síly do monografické výstavy, chtěli kurátoři ušetřit případného zklamání z toho, že by jeho dílo kvůli protipandemickým opatřením nakonec nikdo nesměl vidět. "Naskytla se nám tak po dlouhé době příležitost zahledět se do obsahu naší kolekce pod dosud nevyzkoušeným úhlem," říká Juříková.

Kurátoři vybrali práce staré několik desítek let i současné. Vystavují tvorbu Karla Nepraše, Stanislava Kolíbala, Vladimíra Janouška, Karla Malicha, Jiřího Beránka, Aleše Veselého nebo Hany Wichterlové.

Šéfka Galerie hlavního města Prahy připomíná, že kromě pandemie, která vzbuzuje nejistotu už přes rok, mnozí prožívají nejistotu s různou intenzitou mnohokrát v životě a za různých okolností.

"V umění se proto přirozeně a nevyhnutelně objevují odkazy k ní. Někdy je to velice niterně prožívaná a traumatizující zkušenost, která prostoupí výsledné dílo, jindy je to otázka obecnější úvahy o smyslu a povaze naší existence či projev hledání duchovní harmonie nebo víry," říká Juříková.

Téma se v umění objevuje zejména ve vyhrocených společenských situacích, jako jsou například takzvané osmičkové roky pro československou společnost, ale také v traumatizujících letech normalizace či porevoluční deziluze.

Galerie vybrala vzorek děl, která jsou svázána jak s osudovými společenskými pohyby, tak s osobními dilematy jednotlivých autorů či obojím zároveň.