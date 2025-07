Vandal popsal Churchillovu bustu na Malé Straně v Praze

Vandal poškodil bustu někdejšího britského premiéra Winstona Churchilla na Malé Straně v Praze. Na její podstavec napsal nápis "Stop genocide". Na policejním webu to ve čtvrtek oznámila mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková. Stalo se to na začátku července. Policisté po muži pátrají a prosí o pomoc veřejnost. Busta v Thunovské ulici spadá do památkové rezervace hlavního města Prahy.

Policie na webu zveřejnila záznamy kamer, které muže při činu a po něm zachycují. "Jde o muže středního věku, vyšší postavy," uvedla mluvčí. Podle záznamu měl dlouhé tmavé vlasy a krátký plnovous. Na sobě měl muž v době spáchání činu krátké béžové kalhoty, tričko s krátkým rukávem šedé barvy a sandály. Na zádech měl batoh. Související Socha Svobody si zakryla oči. Nástěnná malba v Roubaix kritizuje Trumpovu politiku "V případě, že muže na kamerovém záznamu poznáváte, kontaktujte prosím linku 158," doplnila Zelinková. "Kriminalisté věc nyní prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, kdy muži hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody ve výši až tři roky," oznámila mluvčí policie.