Přeskočit na obsah
Benative
10. 4. Darja
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Výtvarné umění

V zámeckém sklepení v Litomyšli se otevře upravená expozice soch Olbrama Zoubka

ČTK

Obecně prospěšná společnost Smetanova Litomyšl upravuje stálou expozici soch Olbrama Zoubka ve sklepení zámku v Litomyšli na Svitavsku. Otevře se 22. dubna k výročí 100 let od umělcova narození. Původní rozmístění děl se příliš nezmění ale přibyde část věnovaná tvorbě, životu a společenskému angažmá umělce spojeného s tímto městem, uvedl scénograf Smetanovy Litomyšle David Bazika.

Sochař Olbram Zoubek se svými sochami na Ovocném trhu v Praze v dubnu 2006.Foto: HN - Filip Singer
"Vkládáme novou vrstvu, která je doplněna o fotografie související s životem a s tvorbou a o důvody, proč se Olbram Zoubek v Litomyšli objevil, tedy kvůli rekonstrukci zámku. Kromě toho, že to byl významný sochař to byl i člověk literárně zdatný," uvedl Bazika. Na cementových stélách budou umístěny fotografie a Zoubkovy texty a citáty.

Ve sklepení se instaluje moderní osvětlení, aby byly dobře viditelné i reliéfy na stěnách. K dosavadní expozici přibydou další, dosud nevyužité prostory, které se budou otvírat postupně. V jedné vznikne maketa hospody se stoly popsanými vzkazy Zoubkových přátel. Upravené prostory nabídnou kromě výstavy soch také zrekonstruovanou vinotéku.

Související

Zoubek věnoval Litomyšli soubor více než 80 soch, které jsou průřezem jeho celoživotního díla. Ve sbírce trvale umístěné ve sklepení jsou i unikáty z raného tvůrčího období, které jinde k vidění nejsou. Zoubek, který sejmul slavnou posmrtnou masku Janu Palachovi, v době totality nesměl volně tvořit. S dalšími výtvarníky proto na litomyšlském zámku 17 sezon restauroval sgrafitovou výzdobu.

Nejnovější
Nejvíce volných pracovních pozic nabízeli v březnu nadále zaměstnavatelé v Praze, téměř čtvrtinu z celku. Následoval Středočeský kraj.

Práci si musí hledat jen pět Čechů ze sta, volných míst přibývá

Míra nezaměstnanosti v Česku klesla v březnu proti únoru o dvě desetiny procentního bodu na rovných pět procent. Lidí bez práce ubylo o 9367, úřady práce evidovaly ke konci měsíce 372 338 uchazečů. Počet volných míst stoupl o 1840, úřady nabízely 91 545 pracovních pozic, uvedl v pátek Úřad práce ČR.

Russian President Putin attends the Congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in Moscow

ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.

