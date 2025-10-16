V Praze začíná Signal Festival, přinese videomapping i projekci na vodní stěnu

Deset instalací bude volně přístupných, sedm v placené části. Digitální představení mohou lidé vidět každý večer od 19:00 do půlnoci od čtvrtka do neděle.
Projekci na vodní stěnu připravilo tchajwanské studio Peppercorns. Promítat se bude na clonu z vodní mlhy o velikosti deset krát 20 metrů. "Efekt připomíná hologram a nad řekou vytváří doslova magickou atmosféru," uvedl ředitel festivalu Martin Pošta.
Po třech letech se vrátí videomapping na fasádu baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru. Projekce Iterace (Nekonečný rytmus města) španělského studia V.P.M. bude ozvláštněná využitím laserů. Letos poprvé se bude při Signal festivalu promítat na věž Staroměstské radnice. Italské studio MammasONica pro ni vytvořilo projekci s názvem Overlord. Oba videomappingy jsou volně přístupné.
Součástí doprovodného programu se také staly afterparty. Při loňském ročníku se konaly v Lobkowiczkém paláci Pražského hradu. Vinohradský Radiopalác, který byl pro tento účel vybrán letos, má větší kapacitu.
Podrobný program včetně mapy je zveřejněn na webu festivalu.