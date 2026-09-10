V Praze začíná přehlídka Czech Design Week. Tentokrát nejen v Galerii Mánes

Na více místech v Praze ve čtvrtek 10. září začne 13. ročník přehlídky Czech Design Week. Hlavním výstavním prostorem bude Galerie Mánes, dále Dům U Zlatého prstenu v Týnské ulici, Rothmayerova vila ve Střešovicích a Muzeum Prahy na Florenci. Festival dává příležitost zavedeným značkám i začínajícím autorům. Informoval o tom ředitel festivalu Jakub Dzeverin Dulínek.
Ve Výstavní síni Mánes zájemci uvidí tvorbu českých i zahraničních designérů, studií, škol a značek napříč obory. Mezi vystavujícími se představí například značka LAAVE, šperkařka Kateřina Reich, designéři Helena Dařbujánová a Martin Jakobsen.
Mezi nastupujícími autory příležitost dostanou sklářská umělkyně Pavlína Šváchová, oděvní návrhářka Eliška Vystrčilová nebo dvojice Zdeňková & Kounovský, která vystupuje pod názvem MM Collective.
"Zajímá nás tvorba autorů a značek, kteří často stojí teprve na začátku své cesty, ale už nyní přinášejí výrazný rukopis, vlastní témata a odvahu hledat nové podoby současného designu," řekl Dulínek.
Součástí festivalu Czech Design Week opět bude výstavní projekt New Generation, hostit ho bude hlavní budova Muzea Prahy. Program v jiné muzejní budově, v Domě U Zlatého prstenu na Starém Městě, připomene blížící se 70. výročí časopisu ABC.
"V lednu 2027 oslaví 'ábíčko' 70 let existence. Jeho historie je neodmyslitelně spojena s historií českého komiksu a papírových modelů a právě to chceme v expozici ukázat návštěvníkům," řekl šéfredaktor ABC Zdeněk Ležák.
V Rothmayerově vile se představí designéři Tomáš Kučera a Klára Janypková společně se sklárnou Květná 1794. Módní přehlídky We’re Next se uskuteční v pátek 11. září v prostoru SmíchOFF Office.
Na závěr v neděli 13. září obdrží ocenění Czech Design Award vybraní talentovaní tvůrci. Ceny v podobě skleněných váziček navrhl sklářský výtvarník František Jungvirt.
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