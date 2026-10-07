V Praze začíná Designblok se stovkami vystavujících. Ústředním tématem je světlo

Hlavními místy letošního 28. ročníku Designbloku jsou Jízdárna Pražského hradu, Veletržní palác, Průmyslový palác na Výstavišti a Uměleckoprůmyslové museum. Celkem 368 vystavujících a značek z 24 zemí se představí i v dalších pražských lokacích. Hlavní akce festivalu designu a módy začínají v Praze ve středu, potrvají do neděle 11. října. Ústředním tématem je světlo.
Jízdárna Pražského hradu hostí dvě výstavy. Jedna z nich nazvaná Design pro Václava Havla připomíná úsilí prvního prezidenta po sametové revoluci o proměnu Pražského hradu. Rozsáhlejší výstava dostala název High Craft. Účastní se jí dvě desítky předních tuzemských designérů. Jsou mezi nimi značky Klimchi s novou kolekcí skleniček, světelné objekty Artglass nebo kolekce váz Maxima Velčovského nazvaná Photosynthesis.
Na Hradě Designblok zavítá poprvé do odsvěcené kaple sv. Kříže, a to díky instalaci Kruh ticha Evy Eisler. Designérku, architektku a pedagožku loni Akademie designu ČR uvedla do Síně slávy za to, jak ovlivnila po roce 1989 tuzemskou tvorbu.
Ve Veletržním paláci předvedou své práce stovky vystavujících, od předních evropských designérů přes výrobce po talentované studenty. Národní galerie Praha se podle své ředitelky Olgy Kotkové poskytnutím prostor Veletržního paláce otevírá novému publiku.
Uměleckoprůmyslové museum se zaměří výstavními projekty na historii svítidel, a to jak na zapomenuté příběhy československého designu 50. až 80. let 20. století, tak na počátky elektrifikace.
Veřejnost bude moci při Designbloku také vidět po opravě Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Uskuteční se v něm konference DesignBlok Talks nebo módní přehlídky finalistů mezinárodní soutěže Diploma Selection.
Své práce designéři prezentují také před palácem. K vidění bude například herní prvek nazvaný Hexo, který navrhli studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Festivalu se účastní mnohé další školy, například Vysoká škola uměleckoprůmyslová ve svých prostorách v Mikulandské ulici.
Cenu za mimořádný přínos světovému designu ve čtvrtek převezme nizozemský designér Marcel Wanders.
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