Výtvarné umění

V Pompejích se žilo i po výbuchu sopky Vesuv. Naznačují to nové vykopávky

ČTK ČTK
před 5 hodinami
Nové archeologické vykopávky v Pompejích naznačují, že město bylo po výbuchu Vesuvu v roce 79 znovu obydleno, napsala ve středu agentura AFP. Erupce sopky zasypala město popelem a zalila lávou, čímž se část zástavby uchovala téměř netknutá.
Italské město Pompeje se rozkládá asi na 22 hektarech, z čehož téměř třetina je dodnes zasypána nánosem usazenin.
Italské město Pompeje se rozkládá asi na 22 hektarech, z čehož téměř třetina je dodnes zasypána nánosem usazenin. | Foto: Thinkstock

V římských Pompejích, které se nacházely na úpatí sopky Vesuv, žilo více než 20 000 lidí, než je z velké části zničila erupce vulkánu. Někteří obyvatelé však po zničení města neměli prostředky na to, aby začali znovu jinde, a proto se rozhodli zůstat ve zdevastované oblasti. K nim se přidali další lidé bez domova, kteří sem přišli odjinud. V Pompejích hledali nejen nový domov, ale také doufali, že v sutinách města najdou cenné předměty.

"Na základě archeologických poznatků lze soudit, že šlo o neformální obydlení, kde lidé žili v těžkých podmínkách bez infrastruktury a bez služeb, které byly typické pro římská města," stojí v tiskovém prohlášení archeologů. Podle nich tuto oblast lidé zcela opustili v pátém století.

Vyšší patra domů, které zůstaly stát i po katastrofě, se stala znovu obyvatelnými a přízemí se proměnila ve sklepy s pecemi a mlýny.

Pompeje po roce 79 byly podle vedoucího tamních vykopávek Gabriela Zuchtriegeho podobné dnešním chudinským obydlím v Brazílii, kterým se říká favely, píše AFP. Zároveň však trosky v té době stále připomínaly Pompeje, které existovaly před výbuchem Vesuvu.

Související

Nález sídliště Keltů na Hradecku. Svým rozsahem a charakterem nemá v ČR obdoby

Keltské nálezy

Domněnky o znovuosídlení Pompejí se už v minulosti objevily, ale až do dneška je nikdo nebral moc vážně, píše AFP. Velkolepé zničení města v roce 79 bylo totiž podle Zuchtriegeho to hlavní, čím se lidé zaobírali.

Pompeje, které jsou na seznamu UNESCO, se rozkládají asi na 22 hektarech, z čehož téměř třetina je dodnes zasypána nánosem usazenin. Patří k nejznámějším archeologickým lokalitám na světě a v Itálii jsou po Koloseu v Římě druhou nejnavštěvovanější památkou.

 
Mohlo by vás zajímat

Pobouření u Vítězného oblouku. Zapálil cigaretu o plamen na hrobě Neznámého vojína

Pobouření u Vítězného oblouku. Zapálil cigaretu o plamen na hrobě Neznámého vojína

"Jsme inkubátor mladých uměleckých talentů," říká zakladatelka programu MenART

"Jsme inkubátor mladých uměleckých talentů," říká zakladatelka programu MenART

Zemřel americký divadelní režisér Wilson. Působil i v pražském Národním divadle

Zemřel americký divadelní režisér Wilson. Působil i v pražském Národním divadle

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled
umění kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Pompeje Vesuv vykopávky favela

Právě se děje

před 18 minutami
Zkrat ze Slovácka vyjde Chorého draho. Disciplinární komise mu vyměřila tvrdý trest

Zkrat ze Slovácka vyjde Chorého draho. Disciplinární komise mu vyměřila tvrdý trest

Fotbalista Tomáš Chorý ze Slavie si šest zápasů nezahraje. Od disciplinární komise dostal trest za to, že udeřil brankáře Slovácka Heču do rozkroku.
před 42 minutami
Stát NATO byl v pohotovosti. Do Litvy se zřítil "falešný" dron s výbušninami

Stát NATO byl v pohotovosti. Do Litvy se zřítil "falešný" dron s výbušninami

Minulý týden přiletěl do Litvy z Běloruska vojenský dron. Nejnovější vyšetřování ukázalo, že nesl dva kilogramy výbušniny.
před 1 hodinou

Váš průvodce italskou kuchyní. Co ochutnat a jak se orientovat v menu

Váš průvodce italskou kuchyní. Co ochutnat a jak se orientovat v menu
Prohlédnout si 19 fotografií
Smažené mořské plody.
Italská snídaně - cornetto s pistáciovou náplní a káva.
před 1 hodinou

Ústavní soud odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o majetek na Břeclavsku, včetně zámků v Lednici a Valticích

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o někdejší rodový majetek na Břeclavsku, včetně zámků v Lednici a Valticích. Nárok na vydání majetku, který je nyní v rukou státu, uplatnila…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou

Loni to byl hit, letos jen sčítá ztráty. Volvo má ale recept, jak vrátit EX30 do hry

Loni to byl hit, letos jen sčítá ztráty. Volvo má ale recept, jak vrátit EX30 do hry
Prohlédnout si 11 fotografií
před 1 hodinou
Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

V případě prokázání viny hrozí Okamurovi šest měsíců až tři roky vězení.
před 1 hodinou
Svět levného dopaminu se stal první vícehlasou audioknihou v Česku načtenou AI

Svět levného dopaminu se stal první vícehlasou audioknihou v Česku načtenou AI

Autoři knihy, duo podcasterů Brain We Are, poskytli své hlasy, díky kterým umělá inteligence více než sedmihodinovou audioknihu vytvořila.
Další zprávy