V Národním muzeu se cestuje časem. Umožňuje to nová virtuální realita

Projekt Kroky pokroku v pražském Národním muzeu od úterý umožní zažít virtuální cestu časem. Jde o výjimečnou součást stálé expozice Dějiny. Díky brýlím pro virtuální realitu se návštěvníci ocitnou v kupé železničního vagonu, kde se postupně setkají se spolucestujícími z různých období - od konce 19. století po současnost, a možná i budoucnost. Informovala o tom mluvčí NM Kristina Kvapilová.

Zaslechnout bude možné fiktivní, ale myšlenkově hluboké rozhovory skutečných historických osobností o smyslu elektrického světla, organizaci práce či o přínosech a možných úskalích technického pokroku.

"V letech 1890, 1930 a 1960 bude možné se díky 360stupňovému videu setkat s vynálezcem Františkem Křižíkem a hudebním skladatelem Antonínem Dvořákem, podnikatelem Tomášem Baťou a herečkou a manželkou Karla Čapka Olgou Scheinpflugovou nebo s vědcem Jaroslavem Heyrovským a hercem Janem Werichem, jejichž úvahy doprovází i nadhled, humor a ironie. Na závěr přisednou do vlakového kupé i dva roboti a ukážou, že pohled na lidstvo a jeho úsilí o pokrok může být různý - lidský, nebo umělý," uvedla Kvapilová.

Projekt Kroky pokroku není jen poutavým vizuálním zážitkem, ale také pozváním k zamyšlení. Nad pokrokem, který není vždy lineární, bez chyb a omylů. Nad technologiíemi, které nás proměňují, i nad námi, kteří se s těmito změnami snažíme držet krok, nebo je zpomalit. Expozici Kroky pokroku vytvořil autorský tým Národního muzea ve spolupráci se společnostmi 3Dsence, s.r.o. a R.U.R. Postproduction.

Umělecká instalace pro návštěvníky letos v únoru obohatila prostor Panteonu NM o vrstvu virtuální rozšířené reality a nový audiovizuální obsah. Významné osobnosti české historie a klíčové dějinné příběhy Česka se návštěvníkům Panteonu představují prostřednictvím mobilní aplikace Národní muzeum v kapse. Pro zobrazení rozšířené reality potřebují mít lidé mobilní telefon nebo tablet se staženou aplikací. Více informací se nachází na stránkách NM.

Budovami NM v loňském roce prošlo 1,23 milionu návštěvníků. Je to o 88 000 více než v roce 2023. Letos by ke zvýšení návštěvnosti měla od 25. srpna přispět 3,2 milionu let stará fosilie předka člověka druhu Australopithecus afarensis známá jako Lucy. Zapůjčí ji etiopské národní muzeum. Jeden z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě si zájemci v NM budou moci prohlédnout po dobu 60 dnů.