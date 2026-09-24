V Miláně začíná výstava, jež představuje Salvadora Dalího jako módního návrháře

V italském Miláně ve čtvrtek 24. září začíná výstava nazvaná Dalí a móda, která španělského malíře Salvadora Dalího představuje i jako módního návrháře. Do konce ledna si návštěvníci mohou prohlédnout přes 200 oděvů, obrazů a fotografií, které propojují surrealistický svět výtvarníka Dalího s módou, napsala agentura AFP.
Kromě obrazů, do nichž promítal své bouřlivé sny, vytvořil extravagantní umělec Salvador Dalí také například neobvyklý nábytek, plastiky, kolekce šperků, kravat či šatů. Psal knihy a filmové scénáře a navrhl například i logo na lízatka či parfém.
Rodák z Katalánska, proslulý pečlivě napomádovaným, nahoru zatočeným knírkem, spolupracoval se známými módními návrháři, například s Coco Chanelovou, Elsou Schiaparelliovou, Christianem Diorem či Pakem Rabannem, připomněla AFP. K vidění na výstavě v Miláně bude i několik šatů, které Dalí navrhl pro svou životní lásku a uměleckou múzu přezdívanou Gala.
Část expozice v Miláně zapůjčilo Dalího muzeum v jeho rodném Figueras na severovýchodě Španělska, kde je v kryptě pod muzeem umělec pohřben. Zemřel v lednu 1989 ve věku 84 let.
Typické pro Dalího výtvarnou tvorbu je spojování jeho nejniternějších obsesí a fantazií s nejrůznějšími předměty a postavami, které jsou realisticky propracované a přitom tvarově pokřivené. V obrazech opakoval některé symboly, například roztékající se hodiny, jež měly připomínat relativitu času, rozlézající se mravence jako symbol smrti a strachu či slony na tenkých nohou symbolizující kontrast mezi mocí, váhou a křehkostí nestability.
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