Přeskočit na obsah
Benative
24. 9. Jaromír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Výtvarné umění

V Miláně začíná výstava, jež představuje Salvadora Dalího jako módního návrháře

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

V italském Miláně ve čtvrtek 24. září začíná výstava nazvaná Dalí a móda, která španělského malíře Salvadora Dalího představuje i jako módního návrháře. Do konce ledna si návštěvníci mohou prohlédnout přes 200 oděvů, obrazů a fotografií, které propojují surrealistický svět výtvarníka Dalího s módou, napsala agentura AFP.

Milan, Dalí and Fashion Exhibition, Mine, Italy - 23 Sep 2026
Výstava Dalí a móda představuje španělského malíře Salvadora Dalího jako módního návrháře. Expozice bude v Královském paláci v Miláně k vidění do konce ledna příštího roku.Foto: Profimedia – Porta/LaPresse / Shutterstock Editorial
Reklama

Kromě obrazů, do nichž promítal své bouřlivé sny, vytvořil extravagantní umělec Salvador Dalí také například neobvyklý nábytek, plastiky, kolekce šperků, kravat či šatů. Psal knihy a filmové scénáře a navrhl například i logo na lízatka či parfém.

Milano, Mostra Dalí e La Moda
Na výstavě si návštěvníci mohou prohlédnout přes 200 oděvů, obrazů a fotografií, které propojují surrealistický svět výtvarníka Dalího s módou.Foto: Profimedia – Stefano Porta / LaPresse

Rodák z Katalánska, proslulý pečlivě napomádovaným, nahoru zatočeným knírkem, spolupracoval se známými módními návrháři, například s Coco Chanelovou, Elsou Schiaparelliovou, Christianem Diorem či Pakem Rabannem, připomněla AFP. K vidění na výstavě v Miláně bude i několik šatů, které Dalí navrhl pro svou životní lásku a uměleckou múzu přezdívanou Gala.

Část expozice v Miláně zapůjčilo Dalího muzeum v jeho rodném Figueras na severovýchodě Španělska, kde je v kryptě pod muzeem umělec pohřben. Zemřel v lednu 1989 ve věku 84 let.

Související

Typické pro Dalího výtvarnou tvorbu je spojování jeho nejniternějších obsesí a fantazií s nejrůznějšími předměty a postavami, které jsou realisticky propracované a přitom tvarově pokřivené. V obrazech opakoval některé symboly, například roztékající se hodiny, jež měly připomínat relativitu času, rozlézající se mravence jako symbol smrti a strachu či slony na tenkých nohou symbolizující kontrast mezi mocí, váhou a křehkostí nestability.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
US China Trump
US China Trump
US China Trump

Trump vítá Si Ťin-pchinga. Nad hlavou mu proletěl B-1B, čínský prezident nehnul brvou

Červený koberec, vojenské pocty a nad hlavami obou prezidentů strategický bombardér B-1B Lancer. Donald Trump připravil pro Si Ťin-pchinga velkolepé přivítání, které mělo ukázat sílu Spojených států. Čínského prezidenta ale neohromil, jeho tvář zůstala téměř bez výrazu. Za pompézními kulisami dvojici čekají tvrdá jednání o clech, Tchaj-wanu, technologiích a Íránu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama