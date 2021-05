V Doxu vystavuje Epos 257. Kritizuje, jak veřejný prostor zahltila reklama

Proti zahlcení veřejného prostoru reklamou bojuje umělec vystupující pod přezdívkou Epos 257. Dva roky vyřezával z billboardů motivy květin, ovoce či drobných předmětů, aby z nich sestavil instalaci připomínající barokní zátiší. Po vzoru těchto výjevů do ní umístil i vyříznutou obří lebku. Dílo je součástí výstavy Vanitas v pražském Centru současného umění Dox.

Pohled do výstavy Vanitas v pražském Doxu. | Foto: Jan Slavík

Pohled do výstavy Vanitas v pražském Doxu. | Foto: Jan Slavík

Pohled do výstavy Vanitas v pražském Doxu. | Foto: Jan Slavík

Pohled do výstavy Vanitas v pražském Doxu. | Foto: Jan Slavík

Latinské slovo vanitas znamená prázdnotu, nicotu či marnost. Eposovo dílo v Doxu kritizuje marnivost současného světa i spletité pozadí reklamního byznysu v Česku.

Upozorňuje také na zdlouhavou legislativu, která velké množství reklamy ve veřejném prostoru umožňuje.

"Stačí pouhá projížďka po Pražském okruhu, aby bylo každému jasné, že pravidla, která určují třeba pražské stavební předpisy, nikdo nedodržuje. Billboardů, které hyzdí krajinu a kradou naši pozornost, jsou u silnic tisíce, ačkoli by dávno měly být od sebe minimálně 100 metrů, neměly by stát v zeleni," říká Epos 257. "Billboardy u dálnic, které roky nezmizely, protože na ně majitelé vyvěsili státní vlajku, to už byl naprostý vrchol tohohle absurdního divadla," dodává.

Autor s odkazem na vyjádření pražského magistrátu uvádí, že více než 1000 billboardů a bigboardů, což jsou ještě větší osvětlené poutače, stojí na pozemcích vlastněných magistrátem. Ani ty podle Epose z velké části nesplňují potřebná nařízení.

Epos 257 vyšel z pražské graffiti scény, absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Věnuje se intervencím do veřejného prostoru i galerijnímu zprostředkování podobných postupů.

K jeho nejznámějším kouskům patří rozestavění balíků sena po Praze nebo prodej výřezů z předvolebních billboardů. Za autorsky zarámované portréty Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga nový vlastník zaplatil dva miliony korun.

Eposovu práci ovlivňuje zájem o grafický design a architekturu, její součástí je společenská tematika. Identitu výtvarník neprozrazuje proto, že často porušuje zákon.

Epos si říká proto, že chce vyprávět svůj příběh, a číslo znamená někdejší paragraf z trestního zákoníku, který se věnuje poškozování cizí věci - ten se vztahuje i na graffiti.

U jména Epos 257 zůstal i poté, co se trestní zákoník změnil. Podle původního paragrafu 257 byl například odsouzen Roman Týc ze skupiny Ztohoven za panáčky umístěné na semaforech.