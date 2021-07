V Berlíně otevřelo Humboldtovo fórum. Kulturní centrum stálo přes 17 miliard

V Berlíně se návštěvníkům toto úterý otevřelo Humboldtovo fórum. Centrum pro kulturu, umění a vědu funguje v nové budově, která za několik uplynulých let vyrostla na místě někdejšího sídla pruských králů a německých císařů. Navrhl ji italský architekt Franco Stella. Fasáda představuje repliku vnější podoby původního panovnického zámku.

Součástí výstavy Berlin Global v Humboldtově fóru jsou někdejší vstupní dveře do berlínského techno klubu Tresor. | Foto: ČTK/AP

Instituce byla pro návštěvníky otevřena po několika odkladech, způsobených mimo jiné pandemií nemoci covid-19. Loni v prosinci do ní lidé mohli nahlédnout jen virtuálně.

Podle agentury DPA se jedná o jeden z nejambicióznějších kulturních projektů v mezinárodním měřítku, stál 680 milionů eur, což je v přepočtu téměř 17,5 miliardy korun. Zhruba 15 procent nákladů uhradilo přes 45 tisíc drobných dárců.

Instituce začíná se šesti výstavami a bohatým zahajovacím programem. Prvních 100 dní je vstup volný. Další část zařízení se otevře v září a teprve v první polovině příštího roku má být přístupné celé Humboldtovo fórum v centru německé metropole.

Od příštího roku zde má být k vidění africké, asijské a další mimoevropské umění včetně takzvaných beninských bronzů, tedy sošek, které Německo získalo za časů kolonialismu a nyní je začíná vracet. Exponáty zapůjčí Etnologické muzeum a Muzeum asijského umění, pokud do té doby Německo neopustí.

"Vypořádávání se s německými koloniálními dějinami tu bude brzy hrát ústřední roli," řekla během úterního slavnostního otevření pověřenkyně spolkové vlády pro kulturu a média Monika Grüttersová.

Podle ní by se nová instituce mohla stát arénou demokratické kultury, kde se střetávají nejrůznější názory, a také vzorem či hnací silou pro nutné změny co do "zacházení s kulturními statky z koloniálních kontextů".

Humboldtovo fórum provozují Nadace pruského kulturního dědictví se sbírkami mimoevropského umění, Humboldtova univerzita a berlínská radnice. Za sídlo nové instituce byla zvolena částečná replika hohenzollernského zámku, jenž byl za druhé světové války těžce poškozen.

V roce 1950 nechal komunistický režim trosky srovnat se zemí a na jeho místě později vybudoval Palác republiky, v němž zasedal parlament bývalé NDR. Kvůli obrovskému počtu svítidel a s odkazem na východoněmeckého vůdce Ericha Honeckera se mu přezdívalo Erichův obchod s lustry.

Po znovusjednocení Německa se uvažovalo o rekonstrukci, kterou roku 2002 odhlasoval parlament. Stavba byla ale zamořena zdravotně závadným azbestem, takže nakonec padlo rozhodnutí budovu zdemolovat. Výstavba té nové se začala připravovat roku 2012, dodává agentura AP.