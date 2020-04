Vysoce kreativní karanténa. Pasta Oner nebo Kaláb vystavují ve 3D virtuální realitě

Černě oděná žena s respirátorem a obličejovým štítem stojí mezi stěnami ověšenými obrazy a zahajuje vernisáž. „Být galeristkou sama v galerii s tím krásným uměním a nemít si s kým o tom popovídat je strašně smutné,“ říká, zatímco se kolem procházejí její digitální klony.

Pražská Trafo Gallery tuto středu večer, v čase ohlášené vernisáže, zveřejnila na sociálních sítích sedmiminutovou digitální videokoláž.

Její jedinou herečkou je Blanka Čermáková, programová ředitelka Trafo Gallery a spolukurátorka kolektivní výstavy KarARTéna, která mapuje práci 19 umělců. Přehlídka, kterou si lze na webu galerie prohlédnout jako 3D virtuální realitu, hýří barvami, jak se sluší na instituci spolupracující především s tvůrci vyznávajícími streetartovou estetiku.

Své práce tu vystavují Michal Cimala, Jan Gemrot, Jan Kaláb, Martin Krajc, Jakub Nepraš, Pasta Oner nebo Michal Škapa.

Nic jsme nezrušili

"Je to bonus, původně neplánovaná výstava," říká Čermáková a se zadostiučiněním dodává, že Trafo Gallery zatím žádnou výstavu nezrušila. "Odmítám se vzdát svých plánů, do kterých jsme investovali hodně práce i peněz. Zatím výstavy odsouváme, využíváme časových rezerv, které jsme měli. Doufám, že od 25. května už začneme fungovat," dodává s odkazem na vládní příslib, podle kterého by galerie od tohoto data směly být otevřené veřejnosti.

Práce "karanténní" výstavy, kterou lze zatím vidět jen virtuálně, jsou v galerii skutečně nainstalované. Pořadatelé se těší, že za pár týdnů je lidé spatří naživo. Čtveřice kurátorů oslovila podle názvu covid-19 symbolických 19 autorů, aby ukázali něco ze své nejnovější, tedy karanténní tvorby.

"Chtěli jsme ukázat, co umělci tvoří v rámci domácí nebo ateliérové karantény, nebo co vytvořili v minulosti a nečekaně to odkazuje na současnou situaci," vyjmenovává Čermáková, podle které není výjimkou, že tak učinili přímo pro tuto výstavu.

Pandí pandemie

Například Jan Kaláb zobrazil přímo koronavirus. Známá koule s "přísavkami" hladce zapadá do jeho série amébovitých, duhově barevných obrazů. Martin Krajc popartovým stylem namaloval zdravotní sestřičku s průhlednou rouškou jako poctu zdravotnickému personálu a Jan Gemrot zobrazil karanténu jako klaustrofobickou vizi, v níž vystupuje nahá, hubená dívka, střevíce na jehle a příliš malý dům.

Sešly se i práce, které s atmosférou kolem pandemie covid-19 pozoruhodně souznějí, ačkoli vznikly před časem. "Například Josefína Jonášová namalovala před pěti lety obraz s mnoha pandami a nazvala jej Pandemie. Stejný motiv použila i v podchodu v Ládví, stále tam je," říká kurátorka.

Virtuální verze výstavy umožňuje podrobnou prohlídku galerie i přiblížení jednotlivých děl. "Použili jsme aplikaci, kterou užívají realitní kanceláře na prohlídky nemovitostí. Je to velmi jednoduché, musíte mít jen speciální kameru, s níž kolega dvě hodiny vyfotil celou výstavu ze všech světových stran," přibližuje Čermáková vznik interaktivního záznamu.

Výstava prohlížená prstem

Není to poprvé, co galerie svou výstavu digitalizovala. "Ještě než přišla karanténa, nasnímali jsme na 3D virtuální realitu výstavy Alžběty Jungrové," upozorňuje programová ředitelka.

Pražská galerie, která každou ze svých šesti výstav za rok doprovází také katalogem, hodlá napříště v podobě virtuální prohlídky archivovat svůj program. "Chceme výstavy zaznamenávat i tímto způsobem, vždyť je to skvělé, projít si výstavu prstem po mobilu nebo před obrazovkou a mít pocit, že jste v galerii, i když ta výstava už tam dávno nebude."

Trafo Gallery sedmým rokem sídlí v holešovické tržnici, je pokračovatelkou Trafačky, někdejší trafostanice ve Vysočanech, kterou parta streetartových umělců v čele s Janem Kalábem zařídila jako umělecké zázemí s ateliéry, dílnami a prostorem pro výstavy. Historii s několika dramatickými událostmi galerie zmiňuje Blanka Čermáková i ve vernisážovém videu - například období jen krátkodobých nájemních smluv nebo nájezdy feťáků.

Naopak krize z roku 2008 zahrála Trafačce do karet. Umělecká komunita mohla na původním místě působit déle, než původně předpokládala, neboť developer o pár let odložil plánované bourání trafostanice a následnou novou výstavbu.

Karanténní výstava v Trafo Gallery má ještě jeden virtuální dovětek. Někteří z umělců odpověděli na výzvu galerie a poslali videokomentáře, které jsou k vidění na YouTube. Asi nejradikálněji vyznívá zdravice malířky Lu Skřivánkové, která nejprve představuje svůj obraz a potom prohlásí: "Tohle období je vysoce kreativní a hrozně mě baví. Doufám, že i vy si z toho berete to, co vás může obohatit."

Zdravice malířky Lu Skřivánkové pro výstavu v Trafo Gallery. | Video: Trafo Gallery