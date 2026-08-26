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Výtvarné umění

Těla i tváře v proměnlivém světle. Fotograf Pavel Mára představí výběr ze své tvorby

Výstava fotografa Pavla Máry představí i jeho nový a dosud nevystavený triptych Portrét E. Š. Velkoformátová fotografie hlavy mladé ženy s jizvou se stala i titulním snímkem výstavy.
Výstava Pavla Máry v Galerii Špejchar zahrnuje i tuto fotografii z cyklu Negativní hlavy.
Cyklus Reversible vytvořil Pavel Mára v letech 2009 až 2021.
Před fotoaparátem Pavla Máry se v pohybu a v silném zdroji světla ocitla i významná teoretička fotografie Anna Fárová.
Seriální fotografie Hlava G. Lidskou intimitu zachycuje Pavel Mára ve fascinujících proměnách světla a perspektivy.
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9 fotografií
Výstava fotografa Pavla Máry představí i jeho nový a dosud nevystavený triptych Portrét E. Š. Velkoformátová fotografie hlavy mladé ženy s jizvou se stala i titulním snímkem výstavy. |
Foto: Pavel Mára
Kultura
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V chomutovské Galerii Špejchar bude od 13. října do 28. listopadu 2026 k vidění výstava fotografií s názvem Echoes. Black and white. Snímky renomovaného českého fotografa Pavla Máry, který je veřejnosti znám i díky portrétům hlavních představitelů Shakespearovských slavností, jež každoročně fotografuje v červeném světle, se zaměřují na osobité zachycení lidských těl a tváří.

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Většina vystavených snímků pochází z významných černobílých autorových cyklů z let 1986 až 2024. Výstava představí také dva nové, dosud nevystavené triptychy zachycující dvě mladé ženy.

Zážitek návštěvníků podtrhují velké formáty vystavených snímků i jejich promyšlená instalace. Tu vytvořili Pavel Mára spolu s kurátorkou výstavy Radanou Ulverovou přímo pro mimořádný prostor galerie nacházející se v objektu bývalého jezuitského kostela.

V průběhu výstavy Pavel Mára zároveň oslaví své 75. narozeniny. Jak připomíná kurátorka výstavy: „Pavel Mára má za sebou už více než padesát samostatných výstav doma i v zahraničí, zúčastnil se mnoha kolektivních prezentací. Na české fotografické scéně je nepřehlédnutelným solitérem.“

Pavel Mára ve svém ateliéru s fotografií z cyklu Reversible.
Pavel Mára ve svém ateliéru s fotografií z cyklu Reversible.Foto: Archiv P. Máry

Současná výstava podle ní vznikla jako dialog mezi velkoformátovými černobílými fotografiemi a raně barokní architekturou galerijního prostoru. „Nejedná se o klasickou retrospektivu, přestože čas zde hraje důležitou roli,“ dodává kurátorka.

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Intimita v proměnách perspektivy

Své dílo Pavel Mára rozvíjí především ve fotografických cyklech. Prostřednictvím portrétů a aktů zkoumá lidskou intimitu, kterou zachycuje ve fascinujících proměnách světla a perspektivy. Už třicet let působí také jako pedagog Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Přednáší zde fotografování architektury, aktu a barevnou výtvarnou fotografii.

„Výstava propojuje jedny z mých nejstarších cyklů s několika novými, jde o období přesně čtyřiceti let – 1986 až 2026,“ říká Pavel Mára. „Hodně nás s kurátorkou překvapilo, jak i ty nejstarší fotografie v daném prostoru dobře fungují s těmi nejnovějšími,“ uvádí fotograf.

Portréty známých i neznámých tváří

Návštěvníci chebské galerie uvidí snímky z Márova cyklu Figury ’86 (1986), Portréty (1988-89), Reversible (2009-2021), Negativní hlavy ’10 (2010), Mechanické portréty (seriální fotografie Hlava G, 2022 a seriální fotografie The Body in Motion, 2024). Těla, tváře či lidé jsou na nich často anonymní, v případě cyklu Portréty z konce 80. let jde však o známé umělecké osobnosti. Před Márovou kamerou, silným zdrojem světla a zároveň v pohybu se tak ocitli například výtvarníci Michael Rittstein, Viktor Pivovarov, Ivan Bukovský nebo teoretička fotografie Anna Fárová.

Před fotoaparátem Pavla Máry se v pohybu a v silném zdroji světla ocitla i významná teoretička fotografie Anna Fárová.
Před fotoaparátem Pavla Máry se v pohybu a v silném zdroji světla ocitla i významná teoretička fotografie Anna Fárová.Foto: Pavel Mára

Podoby ženského těla

Pozornost vzbuzují i oba poprvé vystavené realistické triptychy. Prvním je Portrét E.Š: velkoformátová fotografie hlavy mladé ženy s jizvou, která se stala i titulním snímkem výstavy. Triptychem Marie Magdaleny pojatým v životní velikosti Mára navazuje na jednu ze svých nejslavnějších, mnohokrát vystavovaných a publikovaných fotografií Triptych Evy I (1990). V případě obou „biblických figur“ – Evy i Marie Magdaleny – jde o realisticky pojaté záběry nahého ženského těla nasnímané velkoformátovou kamerou s perspektivním vyrovnáním.

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Autor tady pracoval technikou, která se běžně využívá při fotografování architektury. Zajímavým způsobem vznikla i seriální, z 21 dílů složená fotografie ležícího ženského aktu The Body in Motion. Vertikální posuny fotoaparátu u pozorovatele vyvolávají pocit, že se světlo na jednotlivých snímcích mění a celé tělo otáčí.

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Když fotografovat, tak podle sebe

Metody své práce, vznik jednotlivých děl i svůj vztah k fotografii přiblíží Pavel Mára návštěvníkům během komentované prohlídky. Její termín upřesní galerie v průběhu září. K výstavě zároveň vznikne katalog s textem historika fotografie Pavla Scheuflera.

„Podle mého názoru je dnes fotografie možná technicky jednodušší, dosažitelnější, i když primárně jde stále jen o vyjádření uměleckého záměru, a to je i v době používání umělé inteligence stejně těžké jako dříve,“ říká Pavel Mára.

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Stejný přístup se snaží předávat i svým studentům z Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě. Podporuje je v tom, aby nepodléhali aktuálním trendům a fotografovali především podle sebe. Se všemi riziky, která taková cesta přináší.

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Se studenty z ITF nyní připravuje ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze výstavu v Domě U Černé Matky Boží. Prostřednictvím fotografie na ní představí na jaře příštího roku různé interpretace kubistické vily architekta Josefa Gočára v Libodřicích.

A proč má podle něj smysl chodit v dnešní době na výstavy fotografií? „Umění obecně, a tedy i fotografie, je podstatnou součástí naší existence, něčím, co nám pomáhá žít,“ uzavírá Pavel Mára.

Pavel Mára (narozen 1951 v Praze)

Uznávaný evropský fotograf se věnuje především portrétu a aktu. Ve svých dílech vytváří vlastní estetický svět. V něm už od počátků své tvorby neúnavně experimentuje se světlem, barvou, materiály i formáty. Jeho dílo zahrnuje více než 30 černobílých i barevných sérií. Svůj první (abstraktní) cyklus fotografií s názvem Těla vytvořil v roce 1969. Od té doby připravil více než padesát samostatných výstav a zúčastnil se mnoha prestižních souborných přehlídek české fotografie doma i v zahraničí.

Určitým protipólem jeho abstraktně koncipovaných cyklů (Mechanická zátiší, 1976-84) jsou realistické, často až „deskriptivní“ záznamy lidských figur a tváří (Triptychy, 1990-93, Mater, 2016 aj.). Od roku 1996 pedagogicky působí na Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě. Asociace profesionálních fotografů mu v roce 2015 udělila ocenění Osobnost české fotografie.

V roce 2026 dokončil svůj zatím poslední několikaletý cyklus seriálních fotografií Mechanické portréty. Chystá také návrat ke klasické velkoformátové fotografii a chce pokračovat v časosběrném cyklu Triptychy: Rodina, zahájeném v roce 1991. V novém cyklu, který nyní připravuje, by chtěl prostřednictvím detailů lidského těla vystihnout jeho zranitelnost.

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