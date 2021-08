Tajfun v Japonsku odnesl umělecké dílo od Kusamové v hodnotě milionů dolarů

Umělecké dílo Japonky Jajoi Kusamové ve tvaru tečkované žluté dýně na ostrově Naošima v pondělí poškodily silný vítr a přílivová vlna způsobená tajfunem Lupit, který již udeřil také na Čínu a Tchaj-wan.

Jak píše deník Washington Post, instalace byla upevněná na molu japonského ostrova v prefektuře Kagawa. Vítr a moře ji však uvolnily, takže se dýně chvíli zmítala v přílivu, opakovaně do mola narážela a podle záběrů na několika místech popraskala. Nakonec ji začal odnášet příliv.

Video na Twitteru viděly desítky tisíc lidí, jedná se o nejčtenější zprávu dne v japonském deníku Asahi Šimbun.

Výstavní instituce Benesse Art Site, pod kterou instalace spadá, nakonec dýni zachránila a dostala ji zpět na pevninu, kde ji opraví a posléze znovu vystaví.

Podle Washington Postu je téměř dva metry vysoká dýně od známé japonské autorky jednou z nejvyhledávanějších turistických atrakcí na ostrově Naošima. Žlutá barva s černými tečkami obvykle tvoří lákavý kontrast k modrému nebi a jindy klidné mořské hladině. Jajoi Kusamová sem dýni instalovala v roce 1994. Bylo to poprvé, kdy svou práci umístila pod širé nebe.

Dnes je ostrov Naošima známý právě vysokou koncentrací uměleckých děl a zejména soch. V minulosti se pracovníkům Benesse Art Site vždy podařilo dýni včas sundat a dostat do bezpečí, když se na ostrov řítil tajfun, ten současný však přišel příliš rychle. Čína kvůli tajfunu Lupit evakuovala desítky tisíc lidí.

Jajoi Kusamová ve tvaru dýně vytvořila tucty děl. Inspirovaly ji k tomu vzpomínky z dětství v předválečném Japonsku, první dýně namalovala již na základní škole. Nejdráže se jedna z jejích dýni prodala roku 2009 za 3,7 milionu dolarů, v přepočtu téměř 80 milionů korun, na aukci londýnského domu Christie's. Letos konkurenční aukční síň Sotheby's v Hongkongu vydražila další dýni za 2 miliony dolarů.

Před čtyřmi roky o dýni vystavenou ve washingtonském Hirshhornově muzeu zakopl návštěvník, když si s ní chtěl udělat selfie. Pořadatelé pak dílo odstranili.

Jedna z dýní Jajoi Kusamové se nedávno dostala až před soud. Německá galeristka Angela Gulbenkianová práci prodala za 1,3 milionu dolarů, peníze si však nechala a dýni novému majiteli nikdy nepředala. Z ukradených peněz galeristka zaplatila luxusní hodinky nebo cestu soukromým letadlem. Soud ji kvůli tomu poslal do vězení na 3,5 roku, napsal server Artnews.com.

Dvaadevadesátiletá Kusamová se na scéně pohybuje přes šedesát let, skutečný boom ale její abstraktní impresionistické a popartové práce, často pracující s repetitivními potečovanými předměty či zdmi, zažívají v uplynulých dvou dekádách. Roku 2014 autorčiny výstavy dle údajů časopisu The Art Newspaper navštívilo nejvíc návštěvníků na světě. Výrazně k tomu přispěly přehlídky v Latinské Americe, které dohromady zaznamenaly přes dva miliony návštěvníků.

Umělkyně, která se narodila roku 1929 v prefektuře Nagano, po válce studovala tradiční japonskou malbu. Tu ale už v raných dílech kombinovala se západními vlivy. Koncem 50. let se přestěhovala do New Yorku. Tam výrazně ovlivnila například Claese Oldenburga či Andyho Warhola, patřila k předním jménům newyorské avantgardy.

V 60. letech organizovala happeningy, při nichž vystupovala s dalšími účastníky nahá. Ve Spojených státech si také roku 1969 založila komerční společnost Kusama Enterprises, jež prodávala reklamní tašky, trička či limitované edice děl. V roce 1973 se přestěhovala zpět do Japonska, kde pracovala jako dealerka s uměním.

Kusamová, která odmalička trpí halucinacemi a neurózou, od konce 70. let dobrovolně střídavě pobývá v psychiatrické nemocnici v Tokiu. Každý den se ale vydává do svého studia, kde nadále maluje. "Kdyby nebylo umění, nejspíš už bych se byla dávno zabila," řekla jednou.