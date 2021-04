Světlo, které zasahuje do emocí. Galerie na Letné vystavuje díla Marka Šilpocha

The Chemistry Gallery, která sídlí v Ovenecké ulici na pražské Letné, představuje díla vizuálního umělce Marka Šilpocha.

Protože v současné době jsou galerie kvůli protipandemickým opatřením zavřené, výstavu nazvanou Křehkost kontextu lze do této neděle 18. dubna spatřit jen po sjednání soukromé návštěvy omezené na 30 minut, uvedl umělecký ředitel galerie a kurátor Petr Hájek. Poslední dostupný termín je v neděli odpoledne.

Jiné galerie svůj program převedly do on-line prostředí. Fotograf Gallery na konci března připravila výstavu ve výlohách v pražské Jungmannově ulici, kterou si mohl prohlédnout kdokoli z kolemjdoucích. Filmový architekt Jan Vlček na otevření galerií nečekal a výstavu své aktuální tvorby nainstaloval v pražské Haštalské ulici v květinářství. Ta na rozdíl od galerií, muzeí a všech dalších kulturních institucí směla být otevřená i v době nejtěžších omezení proti šíření nemoci covid-19.

Nová přehlídka nazvaná Křehkost kontextu v Chemistry Gallery představuje světelné instalace, jejichž základem jsou recyklované industriální prvky v kombinaci se sklem či barvou. Autor více než 40 vystavených prací Marek Šilpoch se světelným instalacím věnuje již šest let. Křehkost kontextu je jeho první sólovou prezentací.

"Na světle mě nejvíce fascinuje to, jakým způsobem zasahuje do našich každodenních emocí, více, než si uvědomujeme. Ruku na srdce, kdo nemá lepší den, když venku svítí sluníčko? A sklo bez světla je takové mdlé a nevýrazné. Ale jakmile tyhle dvě věci spojíte dohromady, tak dostanete emoční dávku světla posunutou o percepci světla. To mě vždycky neuvěřitelně fascinovalo," říká Šilpoch.

"Začínal jsem s uměleckými fotografiemi těchto médií, až se z toho vyvinula touha vyrábět vlastní skleněné objekty. To světlo tam primárně muselo zůstat," dodává.

Šilpoch, jehož otec je fotograf, svůj zájem o světelné instalace uplynulé dva roky rozvíjel jako kurátor festivalu digitálního a světelného umění Signal. Jeho výrazový rejstřík rozšířilo magisterské studium v ateliéru skla Ronyho Plesla na pražské UMPRUM.

V minulosti při tvorbě využíval hlavně princip recyklace různých světelných prvků, zejména lamp, lightboxů, zářivek či neonů. Díky seznámení se sklářskými technikami mohl později do děl zakomponovat sklo, nad kterým má celou dobu autorský dohled.

Spolupracuje s Radkem Kotenem ze sklárny v severočeské Lindavě. Obecně je pro něj důležitý princip recyklace, objekty na výstavě jsou více než z poloviny z recyklovaných prvků, zatímco světelné části až na pár výjimek vyrobil nově.

"Mám rád barvy, čisté tvary a linie. Mám rád kruh a miluju sklo. Miluju, jak se sklo chová v kombinaci se světlem, jak sklo tříští světlo a jaké vytváří optické efekty. Všechny tyto prvky se tady navzájem do sebe prolínají a vzniká z toho vlastně taková vizuální poezie mých nasbíraných inspirací, které jsem potřeboval ze sebe dostat ven," řekl Šilpoch časopisu Archizoom.cz.

"Citlivá kombinace jednotlivých prvků Šilpochovi umožňuje svobodně pracovat s křehkostí kontextu původních objektů a svými intervencemi je zasazuje do kontextů nových, ovlivněných jak původní funkcí objektu, tak zásahem autora, který je někde blíže řízené náhodě a jinde výsledkem jasného a promyšleného rozhodnutí," doplňuje kurátor výstavy Petr Hájek, který se v Chemistry Gallery snaží dávat prostor mladým a začínajícím autorům.

Šilpoch je známý také na pražské scéně elektronické hudby coby spoluautor světelných instalací vytvořených pod hlavičkou tříčlenného uskupení XYZ project, jejž tvoří s Oliverem Torrem a Dominikem Jančíkem.