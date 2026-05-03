„Své řasy si udělám sama“: intimita, kterou v módě nečekáte

Moravská galerie v Brně otevírá jarní sezonu výstavou fotografky Leny Knappové I’ll do my own lashes.
Lena Knappová (na snímku) se dlouhodobě pohybuje v prostředí pařížských fashion weeků. Dokumentuje zákulisí přehlídek, které běžný návštěvník nikdy nevidí. Její snímky zachycují napětí, soustředění i dynamiku prostoru těsně před začátkem show.
Autorka se soustředí především na okamžiky, kdy se profesionalita střetává s lidskou zranitelností. V těchto chvílích se modelky i týmy pohybují mezi přesností a chaosem, mezi rolí a skutečnou osobností.
„Výstava je strukturována do několika tematických celků, které fungují jako samostatné kapitoly v rámci koncepce Lashes,“ vysvětluje kurátor Robert Musil.
Výběr fotografií pro Moravskou galerii zdůrazňuje tělesnost, pohyb a přímé interakce mezi aktéry backstage. Instalace tak diváka vtahuje do situací, které jsou jinak nepřístupné a často jen letmo zachytitelné.
Foto: Lena Knappová
Moravská galerie v Brně otevírá jarní sezonu výstavou fotografky Leny Knappové I’ll do my own lashes (Své řasy si udělám sama). Její projekt nahlíží do napjatého i křehkého zákulisí pařížských módních přehlídek a stává se součástí Roku módy 2026 v MG. Výstava v Pražákově paláci zpřístupňuje svět, který je běžnému divákovi skrytý, svět těsně před vstupem na molo.

