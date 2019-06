Staněk: Šéf Národní galerie bude vybrán, až se odborníci shodnou na podmínkách

Výběrové řízení na nového šéfa Národní galerie Praha bude vypsáno, až se odborná veřejnost shodne na jeho podmínkách. Při příchodu na pondělní jednání vlády to řekl ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk.

Ten měl výběrové řízení připravit do konce května, jak mu uložila jeho strana. Staněk však toto zadání dnes označuje za "politické", prý nereflektovalo potřebu odborníků.

"Naslouchám odborné veřejnosti, která je toho názoru, že nemá smysl ten proces uspěchat. Vypsat výběrové řízení můžeme během několika minut, ale naším cílem je vyslechnout si odbornou veřejnost, která v současné době vede debatu o směřování Národní galerie," dodává ministr.

Antonín Staněk odmítá upřesnit, kdy by výběrové řízení mohlo být vypsáno. "Poté co se odborná veřejnost shodne na podmínkách, jak má vypadat výběrové řízení, abychom ho mohli připravit tak, aby Národní galerie měla skutečně odborného šéfa, jak si to přeje odborná veřejnost, a ne politici," vysvětluje.

Podle předsedy sociální demokracie Jana Hamáčka by měl výběrové řízení zorganizovat už nový ministr kultury. I kvůli sporům po odvolání předchozího šéfa Národní galerie Jiřího Fajta a šéfa Muzea umění Olomouc Michala Soukupa navrhla Hamáčkova strana minulý měsíc, aby Staňka v úřadu vystřídal místopředseda ČSSD Michal Šmarda.

Staněk v květnu po kritice odvolání Fajta a Soukupa rezignoval, prezident Miloš Zeman ale jeho konec neakceptoval.

Nepřijetí demise zdůvodnil tím, že ministr prý ve svém resortu odhalil "závažná ekonomická pochybení" a neměl by být za tato odhalení trestán.

Premiér za ANO Andrej Babiš pak na žádost ČSSD navrhl ministrovo odvolání. Nyní tento návrh čeká na Hradě. "Jsem přesvědčen, že do konce měsíce bude ta věc vyřešena. Nový pan ministr bude jistě schopen zorganizovat řádné a transparentní výběrové řízení," říká Jan Hamáček.

Ve věci premiérova návrhu na odvolání ministra, kterému podle odborníků prezident musí vyhovět, je teď čas na jednání mezi předsedou vlády a prezidentem, dodává Hamáček.