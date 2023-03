Stál mimo proud a většinovou společnost. Výstava připomíná Olafa Hanela

Nedožité 80. narozeniny výtvarníka a autora takzvaných landartových akcí Olafa Hanela, který žil v letech 1943 až 2022 a svého času mimo jiné zapálil 120 ohňů s cílem okopírovat konstelaci jarní oblohy, připomíná nová výstava kutnohorské Galerie Středočeského kraje. Jmenuje se Expanze ticha, začala v neděli a potrvá do 11. června.

Organizátoři v čele s kurátorem Richardem Drurym dle vlastních slov vybrali kresby, grafiky a objekty symbolicky ukazující autorova zásadní tvůrčí východiska.

Významný představitel akčního a konceptuálního umění 60. a 70. let minulého století Hanel byl členem Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, neformálního avantgardního sdružení mladých výtvarníků, literátů, filozofů či hudebníků. Vytvořil také obaly alb skupiny The Plastic People of the Universe, v letech 1967 až 1971 vedl galerii v Havlíčkově Brodě, než byl za normalizace propuštěn. Po kádrových čistkách pracoval jako snímač u filmu nebo topič v dětské léčebně.

Coby signatář Charty 77 byl roku 1979 v rámci akce Asanace donucen emigrovat přes Rakousko do Kanady. Tam žil dohromady 12 let, vyučil se tam tiskařem a nějaký čas pracoval pro exilové nakladatelství Sixty-Eight Publishers spisovatelů Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého. Po návratu v letech 1991 až 2009 vykonával funkci kurátora Českého muzea výtvarných umění v Praze, které se nakonec odstěhovalo do bývalé Jezuitské koleje v Kutné hoře a přejmenovalo na Galerii Středočeského kraje. Odborným vkladem a vyhraněnou osobností Hanel patřil ke klíčové porevoluční etapě, která zásadně formovala dnešní podobu galerie, uvedl kurátor Drury.

Hanelova životní i tvůrčí dráha se podle něj z velké části odvíjela mimo zažité škatulky většinové společnosti. "Široký záběr jeho profesní činnosti svědčí o mezioborovém uvažování schopném pohybovat se mezi jednotlivými rovinami a proudy: působil jako malíř, grafik, kreslíř, sochař, konceptuální a akční umělec, také jako kurátor, historik umění a výtvarný kritik," doplňuje Drury. Olaf Hanel zemřel vloni v prosinci.

