Sochy, reliéfy a grafické listy. V Teplicích vystavují sochař Mizera s dcerou

Dřevěné reliéfy a objekty sochaře Pavla Mizery, jehož díla lze jinak vidět ve veřejném prostoru v Německu, Rakousku, Turecku či Izraeli, a smaltované obrazy, kovové reliéfy či grafické listy jeho dcery Kamily Housové Mizerové nově vystavuje Regionální muzeum v Teplicích.

Přehlídku nazvanou Rezonance pořádá teplické Regionální muzeum ve výstavní místnosti tamního zámku. Návštěvníkům do 6. září přibližuje, co umělci vytvořili za uplynulých 30 let.

Přípravy začaly již zkraje dubna. "Potom přišla morová rána a všechno se posunulo," říká Pavel Mizera v narážce na epidemii nového typu koronaviru.

Na vystavených dílech pracoval tři dekády. Říká, že se nechává inspirovat v krajině, cizí i české. "Když něco někde vidím, tak si to načrtnu a potom se k tomu vrátím třeba za dva roky," popisuje muž, který jeden objekt tvoří i déle než měsíc.

Kamila Housová Mizerová se podle otce vydala vlastní cestou po dokončení osmé třídy, kdy nastoupila na uměleckou průmyslovou školu. "Přes rameno mi moc dlouho nekoukala," konstatuje Mizera, který s dcerou diskutuje zejména o technických tématech.

Jejich tvorbu spojují skutečné situace, geografické reálie, přírodní jevy nebo jen letmé okamžiky, které výtvarníci zpracovávají. "Tyto podněty, každý po svém, abstrahují do lapidárních tvarů a výrazových zkratek, až dosáhnou na samou podstatu zážitku, přitom ponechávají prostor k představivosti a snění," stojí v anotaci výstavy.

Některé Mizerovy sochy připomínají části lidských těl. Podle autora je jedna část výstavy podobná ženským něžným tvarům, další část je inspirovaná horninami a sopkami. Tyto objekty jsou spíše ostré a hranaté.

Kamila Housová Mizerová nechává vyniknout fantazii na plátnech a kovových deskách. Zatímco otcova díla vystupují do prostoru, dcera vystavuje kresby květin a abstraktních jevů.

Pavel Mizera vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde byl ve sklářském ateliéru Stanislava Libenského. Věnuje se sochařství, převážně pracuje s kamenem a dřevem. Od počátku 90. let do roku 2013 vedl ateliér prostorové tvorby Fakulty užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Žije a tvoří v Dolní Poustevně v severních Čechách.

Také jeho dcera Kamila Housová Mizerová je absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde byla v ateliéru Kov a šperk. Zabývá se převážně sochařstvím a autorským šperkem. Pracuje s kamenem, dřevem a kovem, od větších objektů do veřejného prostoru a architektury po malé reliéfy broží.

Poslední dobou se Housová Mizerová zabývá i grafickými technikami a barvou. Od roku 2014 učí architektonické kreslení na katedře architektury Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Žije a tvoří v Černošicích u Prahy.