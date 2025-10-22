Samorost, který se modlí. Kintera má na Štvanici novou obří sochu, pokřtil ji pivem

Sochu Kintera společně se zástupci Galerie hl. m. Prahy a soukromého Bohemian Heritage Fund odhalil a pokřtil pivem. Dokončil ji v pražském ateliéru před dvěma lety. Díky svému tvaru s precizně vyvedenými detaily funguje socha jako krajinné i dotykové dílo. "I když se v autorových dílech setkají diváci s humorným podtextem, v tomto případě a v současné situaci jde o dílo doslova mrazivé," uvedla pražská galerie. Plátkové stříbro na povrchu, jako by porostlém choroši, záměrně mění barevnost od stříbrných lesků přes zlatavé tóny po potemnělé kovové odstíny.
Kintera řekl, že soše dal záměrně bazální anglický název. "Mám rád třeba jména indiánských náčelníků a myslím, že by to klidně mohl být indiánský náčelník Praying Wood. Je v tom jistá religiozita, ale já se nechci vztahovat jen ke křesťanství, byť socha klečí. Klečení jako takové nemusí znamenat odkaz ke křesťanství," řekl Kintera. Připomněl své dřívější menší figury, které klečely s hlavou dolů směrem k Mekce.
Podle autora se divák může například ptát, zda je to člověk, který se modlí k přírodě, nebo je to příroda, jež se modlí za člověka. Interpretovat své dílo, které nemá tvář nebo pohlaví, umělec jinak nechce.
Sochu Kintera odlil se slovenským sochařem a slévačem Lacem Sabem, dnes vyzdvihl jeho mravenčí práci. Ke zhotovení díla bylo třeba 70 dílů forem, pracovalo se s technikou ztraceného vosku. "Do posledního červotoče se nám podařilo otisknout předlohu," poznamenal Kintera. Napodobení textury dřeva do kovového materiálu znamená, že nepoučený divák jen stěží odhadne jeho skutečný původ.
Místo na Štvanici umělec vybral sám. Pomohla mu ho zajistit pražská městská galerie, a to s dočasným svolením Povodí Vltavy zatím na půl roku jako příspěvek k festivalu Poznej Vltavu. "Doufáme, že sochu Pražané přijmou. Možná se nám podaří umístit ji tu natrvalo," uvedla dnes na Štvanici ředitelka Galerie hl. m. Prahy Magdalena Juříková.
Původně si Kinterovu práci na téma naděje objednal v roce 2019 Bohemian Heritage Fund. Tři roky trvalo zhotovení, tři roky umístění. Původně totiž měl být Praying Wood v Litomyšli. Bohemian Heritage Fund, který zrod plastiky pomohl financovat, vznikl v roce 2009 z popudu advokátů Pavla Smutného, Jaromíra Císaře a Petra Michala.