Slavná tapiserie z Bayeux po tajném převozu z Francie doputovala do Londýna

Po téměř tisícovce let je vzácná tapiserie z Bayeux zpátky na anglické půdě. Historický artefakt nevyčíslitelné hodnoty byl z Francie na rok zapůjčen Britskému muzeu v Londýně, kam byl v noci na pátek dopraven po přísně střeženém převozu, informovala agentura AP.
Téměř 70 metrů dlouhá a velmi křehká vyšívaná tapisérie z 11. století opustila ve čtvrtek Bayeux na západě Francie ve dvojitém kontejneru, který byl speciálně navržen tak, aby během přepravy kamionem do Británie minimalizoval vibrace.
Výjimečné dílo vypráví o dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem. Zachycuje události, které vedly k bitvě u Hastingsu v říjnu 1066, kdy Vilém porazil vojsko posledního anglosaského krále Anglie Harolda II., který v bitvě padl. Vilém Dobyvatel se stal prvním normanským králem Anglie.
Stovky lidí i zvířat v 58 scénách
Na tapiserii je zobrazeno celkem 626 lidí a 737 zvířat a vypráví příběh v 58 scénách plných živých a někdy i krvavých detailů. Najdeme zde scény boje muže proti muži, zohavená těla i nešťastného Harolda, kterého zasáhl šíp přímo do oka.
Historici se domnívají, že tapiserii nechal zhotovit biskup Odo z Bayeux, Vilémův nevlastní bratr, a že ji pravděpodobně ušily ženy v Anglii - možná jeptišky -, než byla přepravena přes Lamanšský průliv. Většinu uplynulého tisíciletí strávila ve městě Bayeux v severozápadní Francii, s výjimkou dvou krátkých období, kdy byla vystavena v pařížském Louvru.
Převoz tapiserie do Londýna byl očekáván, protože historickou zápůjčku oznámil už v červenci 2025 francouzský prezident Emmanuel Macron ve snaze oživit kulturní vztahy s Londýnem po brexitu. Ale z bezpečnostních důvodů byly všechny podrobnosti o tom, kdy a jak se slavný artefakt do britské metropole dostane, drženy v tajnosti. V Britském muzeu bude tapiserie vystavená od 10. září do 11. července 2027.
Poprvé za tisíc let
"Je to úžasný pocit, že se to po tak obrovském množství práce, plánování, péče a úvah skutečně děje," řekl ředitel Britského muzea Nicholas Cullinan během čekání na příjezd tapiserie. "Je to poprvé za 1000 let, co se tak významný kus britské - a také francouzské - historie ocitne na těchto březích," dodal. "Je to neuvěřitelně vzrušující."
Převoz zcela financuje Británie a jeho cenu úřady nezveřejnily. S ohledem na mimořádnou hodnotu tapisérie se Británie zavázala v případě závažného poškození díla vyplatit 800 milionů liber (přes 22,7 miliardy korun).
Zápůjčka díla do Británie vyvolala u některých odborníků a ochránců francouzského kulturního dědictví obavy z jeho možného nevratného poškození. Struktura tapiserie je již nyní oslabená 30 nezajištěnými trhlinami a téměř 10 000 dírami. Na konci roku 2021 varovala studie odborníků na restaurování před dalšími riziky, které by pro tuto výšivku z vlny a lnu představovala libovolná cesta trvající více než hodinu.
Převoz tapiserie na trase dlouhé 560 kilometrů trval jedenáct hodin, po nichž nákladní vůz pod policejním doprovodem pomalu zacouval k nákladové rampě muzea, kde pracovníci opatrně spustili kontejner o velikosti malého auta na zem. Zaměstnanci muzea i britští a francouzští diplomaté, kteří vše v napjatém tichu sledovali, propukli v potlesk.
Skoro jako lístky na Glastonbury
Neocenitelný náklad stráví několik dní aklimatizací, než bude pečlivě vybalen a rozložen pro výstavu, o níž Britské muzeum předpokládá, že bude jednou z nejnavštěvovanějších v jeho historii. Hned první den prodeje vstupenek se jich prodalo asi 100 000.
"Bylo to jako snažit se sehnat lístky na Glastonbury," řekl Cullinan. "Nepovažuji za samozřejmé, že se lidé tak moc zajímají o tisíciletou výšivku. Myslím, že je to úžasná věc," dodal.
Po návratu do Francie v příštím roce by se tapisérie měla vrátit do muzea v Bayeux, které je v současné době uzavřeno kvůli stavebním pracím. Následně má toto významné dílo projít již dlouho plánovanou restaurací. Podle úřadů by měly restaurátorské práce začít v roce 2028 a mohly by se odehrávat přímo v muzeu před zraky veřejnosti, aby se předešlo další přestávce ve vystavování díla.
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Téměř tisíc let neopustila francouzskou půdu. Až v noci na pátek dorazila do Londýna slavná tapiserie z Bayeux – 70 metrů dlouhá, křehká tkanina těžko vyčíslitelné hodnoty. Přísně střežený převoz kamionem doprovázely obavy historiků i restaurátorů. Pokud se látka s deseti tisíci dírami ještě více poškodí, Británie zaplatí astronomické odškodné.
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