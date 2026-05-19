Sklář a designér Plesl poprvé vystavuje svou pestrou sbírku současného umění

Pod názvem To podstatné se děje mimochodem vystavil sklářský sochař a designér Rony Plesl asi polovinu uměleckých děl ze své sbírky. Zahrnuje především díla předních současných tuzemských výtvarníků. V pražské Galerii Magnus Art lze vidět také Pleslovy reliéfy na téma benátských zrcadel.
Veřejnost může výstavu zhlédnout od 20. května do 15. srpna 2026. Plesl se zástupci galerie, která patří J&T Bance, ji v úterý představili novinářům.
Plesl umění začal sbírat jako student. Autorem prvního díla, které koupil, byl maďarský malíř a grafik Victor Vasarely. Soustředit se pak začal na tuzemskou scénu. Jedinou zahraniční výjimkou na výstavě je tak mezi asi osmi desítkami děl vietnamsko-dánský umělec Danh Võ.
Rony Plesl sbírá a vystavil díla tvůrců Josefa Bolfa, Ivana Pinkavy, Milana Knížáka, Ondřeje Filípka, Patrika Adamce, Jana Merty nebo Venduly Chalánkové. Ač se sám také věnuje sklu, má slabost pro další sklářské volné umělce a jejich pestrou tvorbu, nejen plastiky. Na výstavě jsou tak zastoupeni nejvýznamnější tvůrci se sklem Stanislav Libenský, Vladimír Kopecký, František Vízner a Václav Cigler, Libenský například kresbou.
Dílo Stanislava Kolíbala Plesl označil za geometrii věřícího člověka, jedná se o asambláž, kterou umělec nazval Geometrické cvičení. Mezi vystavené autory patří rovněž Jiří David, Kurt Gebauer, Karel Malich, Daniel Pitín. Dvě Knížákova díla, Design moderního ukřižování a Trůn, podle Plesla symbolizují jak veliké lidské ego, tak bázeň před tím, co ho přesahuje.
Plesl uvedl, že se jako pedagog pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové snaží dát prostor studentům. Od jednoho z mladých tvůrců, Ondřeje Filípka pochází kontroverzní plastika nazvaná Zmrd. Ač se mnohým nelíbí, pro Plesla se jedná o pozitivní postavu, symbol hrdiny. "Je to postižený kluk, který musí každý den bojovat o jídlo, o své místo na zemi," řekl dnes sklářský výtvarník, designér a sběratel.
Plesl rovněž vystavil svá díla, mezi nimi tři reliéfy, které vytvořil v Toskánsku. Označil je za benátská zrcadla předělaná do meditativní polohy. Další benátské zrcadlo se srdcem uprostřed visí vedle. "Itálie mě celkově ovlivnila v komplexnosti, mám pocit, že všechno, co v životě dělám, musí být dotaženo do maxima," doplnil.
Galerie Magnus Art se snaží veřejnosti prezentovat výběr ze soukromých sbírek, Pleslova je už desátá v pořadí. Vstup na výstavu je zdarma. Název To podstatné se děje mimochodem je podle Plesla údajným citátem Johna Lennona.
V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem, 15 lidí se zranilo
V pražských Záběhlicích se v úterý dopoledne srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se 18 lidí, z toho dva měli závažná poranění. Záchranáři zraněné rozvezli do nemocnic. Na síti X to uvedla záchranná služba. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu policie vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu.
Oznámil polohu manželce a zmizel. V Andách zemřel český diplomat
Při výpravě do chilských And zahynul český diplomat, který pracoval na české ambasádě v této jihoamerické zemi. Upozornil na to v úterý server iDnes.cz. Podle chilských médií Čech před smrtí telefonicky oznámil svou polohu manželce a poté jeho tělo našli záchranáři.
„Pošlete je do pekla.“ Írán vyzývá k zabití Trumpa a Netanjahua, nabídne obří odměnu
Íránský parlament se chystá hlasovat o návrhu zákona, který by nabídl milionové odměny za atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Teherán je viní z únorového útoku, při němž podle íránských představitelů zemřel nejvyšší vůdce Alí Chameneí.
ŽIVĚ Rusové v noci zaútočili na Charkov, Ukrajina hlásí dva mrtvé a šest raněných
Nejméně dvě oběti si vyžádal noční nálet ruských dronů na Charkov a okolí druhého největšího ukrajinského města, uvedla ukrajinská prokuratura. Dříve záchranáři informovali o jednom mrtvém a šesti zraněných. Jednoho mrtvého a dva raněné hlásí ruské úřady po ukrajinském útoku na západě Ruska.
Odpůrkyně SdL sjezdu v Brně přinesla sovětskou vlajku na zasedání zastupitelstva
Jedna z odpůrkyň sjezdu sudetských Němců si v úterý na zasedání brněnského zastupitelstva přinesla sovětskou vlajku. Státní policie prověří, zda nejde o propagaci komunismu. Novinářům to řekl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.